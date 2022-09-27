龐培歐來台 賴清德：籲台商攜手民主陣營打造新產業鏈

美國前國務卿龐培歐（Michael Richard Pompeo）昨晚抵台，今早在高雄參加「全球台商經貿論壇」，副總統賴清德到場致詞揭幕。賴清德說，過去台商把低成本中國當單一市場的策略已經行不通，盼台商跟政府攜手民主陣營，共同打造全新、安全及信賴的產業鏈。

龐培歐今年第二度來台，應邀在「全球台商經貿論壇」中帶來專題演講，市長陳其邁今早短暫會晤表達歡迎，下午將安排龐培歐前往駁二參觀。

世界台灣商會聯合總會長王德表示，世界六大洲28年前成立商會，這兩年在疫情及戰爭影響下，各項能源價格上漲、船運成本飆漲，國際供應鏈改變，在國際情勢瞬息萬變下，台商勢必需要提前準備，感謝龐培歐卸任也持續關注台灣。

副總統賴清德今天特別帶兩包鳳梨果乾送給龐培歐，也以英文向龐培歐致意，提及今年3月兩人會晤情境，感謝他再度用行動表達對台灣的支持。賴清德說，台商早年帶著「007皮箱」征戰世界各地開疆闢土，站穩腳步不容易，直至今日成為全球第25大經濟體、美國第九大貿易夥伴，這兩年雖然有疫情因素，台灣仍交出亮麗成績單，連續兩年四小龍經濟成長第一名，台商的靈活應變功不可沒。

賴清德也向現場台商喊話說，盼台商跟政府攜手民主陣營，共同打造一條新的、安全的、值得信賴的產業鏈。賴指出，因疫情及俄烏戰爭等因素影響，這兩年全球產業鏈斷鏈重組，生產基地轉移是未來趨勢，過去2、30年台商把低成本中國當單一市場，未來是行不通的，現在中國大陸年輕人失業率高、房地產岌岌可危，中國經貿困境未來恐怕成常態，即將變成「巨大的灰犀牛」，所以我們要趨吉避凶。

賴說，2011年台灣投資中國大陸146億美元，去年已降至50億美元，新南向投資58億美元，已經高過中國大陸；今年前半年18億、新南向20.65億，東南亞國家已經成最大區域，台商已經採取行動。此外，政府推出歡迎台商回流專案，1.79兆，創造13萬工作機會。