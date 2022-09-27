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怕周玉蔻力挺成反效果？林佳龍：沒有針對特定人

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民進黨新北市長參選人林佳龍今受訪說，就事論事，政策、議題都歡迎各界來討論。記者劉懿萱／攝影
民進黨新北市長參選人林佳龍今受訪說，就事論事，政策、議題都歡迎各界來討論。記者劉懿萱／攝影

資深媒體人周玉蔻近日砲轟慈濟、攻擊國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴緋聞等行徑，引發爭議。有媒體報導指出，民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊定調3點，其中包括不攻擊與選舉無關的人。民進黨新北市長參選人林佳龍今說，只要能提高選民知的權利，政策、議題都歡迎各界來討論，沒有針對特定人。

媒體報導指出，綠營為避免周玉蔻影響陳時中選情，競選團隊定調3點，包括與政策無關的攻防不介入、與選舉無關的人不攻擊、不會操作媒體第四權等。

由於周玉蔻曾說會幫忙新北市，林佳龍今日回應，民主選舉希望大家針對公共議題提出討論，特別是市政的發展，只要能提高選民知的權利，提出對城市、國家發展好的政策，引發更多的討論都歡迎，所以並沒有針對特定人。

至於是否擔心周玉蔻來力挺成反效果，林佳龍說，就事論事，就像恩恩案也要有媒體持續關心，其他政策、議題都歡迎各界來討論。

台北市長 新北市長 周玉蔻 林佳龍

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