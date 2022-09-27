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龐培歐訪高雄 陳其邁和他談台海情勢送3樣伴手禮

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今早與美國前國務卿龐培歐會談10分鐘，送了3樣別具高雄特色的伴手禮。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁今早與美國前國務卿龐培歐會談10分鐘，送了3樣別具高雄特色的伴手禮。圖／高雄市政府提供

美國前國務卿龐培歐今天受邀參加在高雄舉辦的「全球台商經貿論壇」，在論壇前和高市長陳其邁見面會談10分鐘，雙方就如何讓台海及東亞的和平穩定持續，交換意見；龐培歐認為台美在經貿或民主，都應該更廣泛合作。陳其邁盡地主之誼致贈3樣相當具高雄在地特色的伴手禮，包括旗津窯的瓷器、美濃147釀的清酒、六龜的山茶。

陳其邁今早也特別感謝龐培歐對台灣民主、安全的支持，過去他在國務卿任內，在台灣國際社會的參與上，或是在很多對話中都扮演積極角色，「我特別代表台灣人民表達感謝，謝謝他的努力。」

龐培歐原安排今早與陳其邁進行早餐會，但因班機延誤，導致行程延宕，早餐會臨時取消，今早與陳其邁有10分鐘會談。陳其邁今早在議會受訪時表示，今早龐培歐有個空檔，兩人簡短會談、交換意見，自己歡迎龐培歐到高雄走走看看，高雄是台灣具有代表性的城市，除了是東亞地貌、貿易最重要的節點，也是台灣民主發源地，過去發生美麗島事件，相信他一定會喜歡這個熱情、友善城市。

兩人在東亞的地緣政治也交換意見，陳其邁說，兩人談到怎麼讓台海、東亞的和平穩定能夠持續，陳其邁也提到，「美國在民主陣營裡，其實可以扮演更積極強而有力的領導 ，這對印太地區和平穩定都會非常有幫助。」

陳其邁指出，龐培歐聽完也肯定此說法，在區域和平穩定，尤其是經貿部分對於和平穩定都是重要的力量，「重要性不下於政府或國家間的合作」。陳其邁也特別跟龐培歐提及，高科技產業鏈的整合，對整體全球自由貿易相當重要，對台灣安全也非常重要，龐皮歐表示認同，台美應就經貿、民主支持都應該更廣泛合作。

龐培歐今天下午3點將參訪駁二藝術特區，與企業界人士會面。晚間在6點在高雄萬豪酒店有場晚宴，陳其邁、立委江啟臣、溫玉霞等人都出席。

高雄市長陳其邁今早與美國前國務卿龐培歐會談10分鐘，送了3樣別具高雄特色的伴手禮。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁今早與美國前國務卿龐培歐會談10分鐘，送了3樣別具高雄特色的伴手禮。圖／高雄市政府提供

陳其邁 龐培歐 早餐

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