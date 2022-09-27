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曾銘宗質疑研究案抄襲 陳吉仲：禁得起考驗別浪費時間

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國民黨立委曾銘宗質疑農委會主委陳吉仲昔日研究涉嫌抄襲，陳吉仲強調，研究報告絕對禁得起考驗，不用在這裡浪費時間。圖／取自國會頻道
國民黨立委曾銘宗質疑農委會主委陳吉仲昔日研究涉嫌抄襲，陳吉仲強調，研究報告絕對禁得起考驗，不用在這裡浪費時間。圖／取自國會頻道

農委會主委陳吉仲被質疑過去研究計畫涉嫌抄襲，陳吉仲日前透過臉書表示，直球對決，禁得起考驗。國民黨立委曾銘宗今天質疑真的能禁得起考驗，萬一有抄襲要不要下台，陳吉仲回應，歡迎用最嚴格標準檢驗，絕對沒有抄襲問題，對自己非常有信心，對自己研究過程也嚴格要求。

行政院長蘇貞昌今天率行政團隊赴立法院施政報告並備質詢。曾銘宗質詢時指出，陳吉仲在民國94年的「農民與離農年金給付之實施對台灣農業結構改善之評估」研究報告，抄襲台灣稻米政策調整對稻米市場經濟影響之評估，前者計畫主持人是劉欽泉、研究員陳吉仲，後者的研究員是陳吉仲，兩個研究計畫報告是否有抄襲問題。

陳吉仲答覆，一個是發表在農業經濟期刊的文章，自己團隊百分之百絕對沒問題，另一個計畫主持人是劉欽泉，有問題應該要去問計畫主持人，不要扯到研究人員，陳吉仲更多次強調，「有問題去問計畫主持人，不要問我」。

曾銘宗質疑，陳吉仲雙重標準，先前質疑國民黨桃園市長參選人張善政的研究報告，為什麼不去問宏碁？陳吉仲回答，政府委託計畫是跟主持人簽約，按照合約有問題就是找計畫主持人，不能沒有一定的遊戲規則，在這邊打烏賊戰。

針對研究計畫抄襲爭議，陳吉仲跟曾銘宗唇槍舌戰，曾銘宗先說，「我放棄言論免責權，你去告我」，陳吉仲則回，我沒有雙重標準，我們不要在這裡浪費時間。曾銘宗不滿回嗆「說我質詢浪費時間，要求道歉」，並要主持院會的立法院長游錫堃主持公道，游錫堃則緩頰，「我的解釋是他不要占用你的太多時間」，呼籲大家冷靜。

陳吉仲 抄襲 曾銘宗

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