「世界沒有100分政府」 蘇揆：盡力把事情做對、做好

行政院長蘇貞昌今上午率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。蘇貞昌在施政報告中表示，世界上沒有一百分的政府，但他率領行政團隊，盡心盡力、誠心誠意，希望把握歷史時刻、黃金契機，把事情做對、做好，讓國家更強韌、人民更幸福，台灣能獲得更好的國際地位。

立法院新會期開議，蘇貞昌施政口頭報告指出，今年以來，國際局勢不安，內外挑戰不斷，行政團隊決心更加倍努力，在動盪的年伐，艱困的時期，持續厚植經濟實力，提升國家競爭力。

報告指出，將主軸分為「壯大經濟」、「造福國人」、「守護台灣」三大塊。蘇貞昌說，政府擴大照顧國民，安定社會民心；捍衛民主自由，邁向永續發展，全力建構台灣成為堅韌之島。

在壯大經濟方面，蘇貞昌表示，疫情發生2年多來，非常感謝全國同胞相信政府，一起合作，政府在兼顧國家經濟與國人生計下，朝向「正常生活、積極防疫、穩健開放」來努力，靈活調整防疫措施。

為全面強化電網韌性與安全，蘇貞昌說，政府將於10年內投入5600多億元，透過分散、強固、防衛三大工程，提高全國電網面對突發事故的應對能力，降低大規模停電事件發生的機率，同時也為「2050淨零轉型」奠定良好基礎。

在造福國人方面，蘇貞昌說，政府除了核定明年基本工資調高至2萬6400元、時薪調高至176元，約有230多萬勞工受惠；今年度每人基本生活費，預計提高為19萬6000元，也約有230萬戶受惠，明年5月報稅時可適用。

蘇貞昌說，央行綜合考量國內外經濟與金融情勢，兼為穩定國內物價，因此有調升政策利率，而升息將加重貸款族經濟負擔，政府也會持續維持部分貸款利息補貼，減輕特定族群負擔。

守護台灣部分，蘇貞昌說，面對中國持續政治脅迫、一而再無預警禁止我農漁產品進口，近期更在台灣周邊進行海、空軍事活動，甚至以飛彈穿越台灣上空，同時頻密的無人機侵擾。

蘇貞昌說，台灣從不主動挑釁，但也絕不畏戰，政府會盡最大努力強化自我防衛力量。政府明年度編列的國防預算規模超過5800億元，創下歷史新高，正代表他們堅定捍衛國家主權、確保國家安全的決心。

蘇貞昌說，一個充滿活力、民主韌性、勇於堅持，不畏極權威脅的台灣，是當全世界面臨民主與獨裁價值選擇之際，台灣得以吸引世界目光，成為國際焦點、世界的台灣，最關鍵原因。

「台灣是我們的家，我們希望好家不只在，還要更好、更穩、百年久遠。」蘇貞昌說，面對世局變化，政府會持續全力以赴，堅定自我防衛，堅守民主人權，捍衛自由的生活方式，拓展與世界的連結，深化與全球民主夥伴的合作交流，互惠互助，讓台灣繼續在國際上發光發熱，在世界占有一席之地。