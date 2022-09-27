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不捨國人染疫死亡 蘇貞昌：會謙卑以對、再加檢討

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
行政院長蘇貞昌今上午率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。圖／擷取自國會頻道直播
行政院長蘇貞昌今上午率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。圖／擷取自國會頻道直播

行政院長蘇貞昌今上午率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。蘇貞昌表示，對於國人在這場百年大疫失去生命，他深感遺憾、難過與不捨，也對家屬致上深切哀悼之意；在逝去的生命前，政府會肅穆、謙卑以對，再加檢討，避免憾事發生。

朝野黨團上周協商後同意國民黨團要求，蘇貞昌須在口頭報告時，對染疫死亡的國人表達歉意，國民黨團才結束議場杯葛。

蘇貞昌表示，全世界歷經2年9個月疫情，200多國家受疫情衝擊，超過6億人確診，600多萬人死亡，各國都因疫情付出慘痛代價，現在終於盼到曙光，世界即將迎來回歸正常生活。

蘇貞昌表示，他非常肯定這2年多來防疫國家隊的成績，背後有許多人不分晝夜辛苦和汗水，許多人付出和犧牲，讓台灣防疫有成，才能在世界一波波疫情衝擊下，一關關相挺撐過。因為有這樣的努力，各種變異病毒進入國內流行波峰，也比其他國家流行晚，讓台灣能及早因應、謹慎有序調整步伐，讓疫情衝擊減到最低。

蘇貞昌表示，儘管政府已盡最大努力壓低重症率與死亡率，仍有國人在這場百年大疫失去生命，對此他們深感遺憾、難過與不捨，也對家屬致上深切哀悼之意，在逝去的生命前，政府會肅穆、謙卑以對，再加檢討，更加努力，避免憾事發生。

蘇貞昌 疫情

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