香港人申請移居來台標準趨嚴 監委要查

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

監察院今天表示，監院接獲多名香港地區居民陳情，指申請移居來台或尋求政治庇護，屢遭否准，對於權責機關相關因應處置作為是否允當，監察委員紀惠容、葉大華、施錦芳申請自動調查。

監察院表示，有香港居民希望經由「香港人道援助關懷行動方案」來台尋求政治庇護，或申請投資移民、專業移民方式居留台灣，均遭權責機關認定身分不符，導致身處進退維谷之困窘處境，引發民間團體之撻伐，對於相關權責機關之因應處置作為究否允當，監委認有進一步瞭解之必要。

監委表示，2019年香港地區爆發反送中社會運動，產生了多名流亡的香港抗爭者，引發國際關注。監察院接獲相關陳情後，即函詢大陸委員會、內政部移民署說明處理，但陳情人指出，在台申請定居門檻於今年度驟升，權責機關審查準則不明確且審查時間過於冗長、申請過程屢遭機關為難。

監委說，對於權責機關之處理情形及標準，有無逾越母法或法律授權，侵害民眾權益等疑義，因事涉人權保障，實有深入調查釐清之必要。

香港 移民署 監察院

延伸閱讀

巡察環保署 陳菊盼「化學物質管理署」與地方政府合作

香港入境檢疫0+3 羅一鈞：比台灣0+7更嚴

失足墜下100公尺山坡 香港「珠寶大王」盧仲輝送醫不治身亡

香港疫情趨緩 單日新增4034例確診

相關新聞

影／美國前國務卿龐培歐抵台 僅揮手未發表談話

美國前國務卿龐培歐於今晚（26日）搭機抵台訪問，這是他今年第二度來台，此行經由環宇商務中心通關入境，外交部派政務次長田中...

龐培歐來台班機有變 飯店早餐會取消改和陳其邁晚宴見

美國前國務卿龐培歐今年第二度來台，原本今晚飛抵台灣要搭末班高鐵到高雄，因班機時間有變，連帶影響明天一早和高雄市長陳其邁在...

香港人申請移居來台標準趨嚴 監委要查

監察院今天表示，監院接獲多名香港地區居民陳情，指申請移居來台或尋求政治庇護，屢遭否准，對於權責機關相關因應處置作為是否允...

首次「推動轉型正義會報」 蘇貞昌：加速落實各項任務

行政院今召開「推動轉型正義會報」第1次會議，由會報召集人行政院長蘇貞昌親自主持。蘇貞昌表示，台灣從威權走向民主，是經過好...

2022前進議會／高雄選將「越級打怪」大亂鬥 猛攻時事哏不見政見牛肉

縣市長及議員選情今年呈現「北熱南冷」，對照四年前高雄市長選舉「韓流」異軍突起，不少高雄民眾感覺今年選戰出奇地冷，市議員選局也難起母雞帶小雞效應，艱困選區選將為搏出頭、拚聲量，形成「越級打怪」等大亂鬥現象，導致不見政見牛肉，戰略也少了章法。

遭曹興誠批與陸勾搭！柯文哲：他以前不要台灣 怎180度大轉彎

聯電前榮譽董事長曹興誠上午出席立委林昶佐的「全民防衛最前線」座談表示，年底地方選舉投票太重要，手中這票可以決定台灣將變成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。