香港人申請移居來台標準趨嚴 監委要查

監察院今天表示，監院接獲多名香港地區居民陳情，指申請移居來台或尋求政治庇護，屢遭否准，對於權責機關相關因應處置作為是否允當，監察委員紀惠容、葉大華、施錦芳申請自動調查。

監察院表示，有香港居民希望經由「香港人道援助關懷行動方案」來台尋求政治庇護，或申請投資移民、專業移民方式居留台灣，均遭權責機關認定身分不符，導致身處進退維谷之困窘處境，引發民間團體之撻伐，對於相關權責機關之因應處置作為究否允當，監委認有進一步瞭解之必要。

監委表示，2019年香港地區爆發反送中社會運動，產生了多名流亡的香港抗爭者，引發國際關注。監察院接獲相關陳情後，即函詢大陸委員會、內政部移民署說明處理，但陳情人指出，在台申請定居門檻於今年度驟升，權責機關審查準則不明確且審查時間過於冗長、申請過程屢遭機關為難。

監委說，對於權責機關之處理情形及標準，有無逾越母法或法律授權，侵害民眾權益等疑義，因事涉人權保障，實有深入調查釐清之必要。