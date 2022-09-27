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英相挺台灣 我外交部感謝

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
英國首相特拉斯。（法新社）
英國首相特拉斯。（法新社）

英國首相特拉斯在美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿五日播出的訪問中表示，英國決心和盟國合作，確保台灣能夠自我防衛。

特拉斯說，在對中國大陸和俄羅斯的立場上，英國的盟邦必須合作。主持人問起英國是否會和美國所說的一樣，一旦大陸犯台時在軍事上捍衛台灣，她回答：「我們決心和盟國合作，確保台灣能夠自我防衛。」

我外交部昨表示，特拉斯延續先前任外相時支持台海和平穩定的政策，上任不久即再度重申其一貫堅定的挺台立場，公開呼籲強化國際合作以維繫台灣安全，外交部表達高度歡迎與誠摯感謝。

特拉斯本月初才上任，她對大陸和俄國都採取強硬立場。她談起與美國的關係時表示：「我確實相信我們之間關係特殊，而且在我們面對來自俄國的威脅，以及中國的日益強勢立場時，這項關係益發重要。」

台海 兩岸關係 特拉斯

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英首相特拉斯：決心與盟國合作 確保台灣能自我防衛

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