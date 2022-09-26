快訊

40歲以下教師剩不到三成 中小學師資「新陳代謝」惡化

首次「推動轉型正義會報」 蘇貞昌：加速落實各項任務

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
行政院今召開「推動轉型正義會報」第1次會議。圖／行政院提供
行政院今召開「推動轉型正義會報」第1次會議。圖／行政院提供

行政院今召開「推動轉型正義會報」第1次會議，由會報召集人行政院長蘇貞昌親自主持。蘇貞昌表示，台灣從威權走向民主，是經過好幾代人的犧牲奉獻，過去威權時期造成的不公不義，並不會隨時間走過而自動平復，政府將以最大誠意全力推廣轉型正義教育，彌平威權政府對政治受難者及其家屬的傷害，加速落實各項轉型正義任務。

蘇貞昌表示，推動轉型正義的工作已提升至行政院層次，請相關部會在促進轉型正義委員會過去奠定的基礎上，加速處理各項問題、挑戰，並加強溝通；未來不論在政策研擬與法規制定、重點業務推動及促轉基金的運用等，都應有短、中、長程的規畫，並訂出具體策略，設身處地從政治受難者及其家屬的需求出發。

就教育部所提「國家轉型正義教育行動綱領草案」，蘇貞昌表示，轉型正義教育為「促進轉型正義條例」修法後明確化的任務，期望透過本綱領的制定，讓行使公權力人員，審慎記取過往經驗，避免重蹈侵害人權、法制不彰的覆轍，而本綱領將自明年起開始執行，期待能將人權價值與轉型正義理念，深入並內化到每個人的生活，鞏固民主體制。

蘇貞昌指出，台灣曾歷經漫長的威權統治與白色恐怖時期，社會異議被消音，流亡海外有家歸不得，甚至許多無辜生命莫名消失，政治受難者家屬只能在暗夜流淚。台灣從威權走向民主何其不易，一路上多少前輩前仆後繼，經過好幾代人的犧牲奉獻，才換得現在的自由、民主及人權。儘管如此，過去威權時期造成的不公不義，並不會隨時間走過而自動平復，這是政府要持續努力並負起責任的地方。

蘇貞昌表示，政府會用最大的誠意，面對問題，反省過去，全力推廣轉型正義教育，彌平威權政府對政治受難者及其家屬的傷害，加速研議完善相關制度，也請各部會機關同心協力、積極落實，以國家之力，平復歷史傷痕，促進社會和解，讓台灣在民主道路上更向前邁進，讓整個社會更加團結和諧。

蘇貞昌說，如今推動轉型正義的工作已提升至行政院層次，請相關部會在促轉會過去奠定的基礎上，加速處理各項問題與挑戰，並持續加強社會溝通；同時未來不論在政策研擬與法規制定、重點業務推動及促轉基金的運用等，都應有短、中、長程的規畫，並訂出具體策略，從方方面面做好轉型正義工作，鞏固民主體制與深化人權價值。

蘇貞昌說，轉型正義工作推動成功與否的另一項關鍵在「人」，「選對人，才能做對事」，還原歷史真相、平復司法不法及行政不法等工作，不僅要檢視過去的種種不法，也需要設身處地從政治受難者及其家屬的需求出發，展現政府謙卑彌補傷害、矯正歷史過錯的最大誠意及效率。目前各部會正進行承接業務的人員招聘作業，請各部會首長除了審視其專業度外，務必慎選對本項工作具有正確認識、相當熱忱與使命感者，「人」才是能做好本項工作最重要的關鍵，相關承接任務的主管也須有此認知。

蘇貞昌說，內政部預計今年底成立「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」，明年即將開辦權利回復相關作業，衛福部則接續要進行受難者身心政治暴力創傷療癒工作，請兩部會都做好各項前置準備，擴大量能辦理。此外，他已聽取國家人權博物館與安康接待室修復的專案報告並親赴現場視察，請文化部依先前指示加速辦理相關工作。

至於尚待立法或需精進法制部分，蘇貞昌指出，包括國發會的「政治檔案條例」、法務部的加害者究責專法、文化部的不義遺址保存法制與「中正紀念堂管理處組織法」，以及「促進轉型正義條例」整體檢討修正等，請相關部會參酌促轉會任務總結報告的建議及今日委員所提意見積極辦理。此外，不待修法即能推動的事項，包括處置威權象徵，徵集、開放政治檔案，以及促轉基金管理運用等，也請各機關全力推動。

蘇貞昌也叮囑相關部會，推動轉型正義相關業務時，除了重視事前準備工作外，也務必從各方面與委員們、社會各界、政治受難者及其家屬等加強溝通說明，積極爭取其支持，同時也應妥善盤點各項工作，務求做到綿密與完整，並審慎研議相關政策推出的適當時機，務必成功達成任務，以符合社會期待。

蘇貞昌表示，轉型正義教育為「促進轉型正義條例」修法後明確化的任務，期望透過本次教育行動綱領的制定，相關機關，特別是軍、警、情治機關作為守護人民及國家的第一線，更應審慎記取過往經驗，避免再以任何國家安全或非常時期等名義，限縮人民基本權利，重蹈侵害人權、法制不彰的覆轍。

針對教育部所提「國家轉型正義教育行動綱領草案」，蘇貞昌請教育部參酌各委員所提建議修正後儘速報院核定，並請執行秘書、政委羅秉成全面盤整；綱領通過後，自明年起開始執行，後續也請各權責機關定期檢視推動成果，適時滾動修正推動策略與行動方案。此外，今日會中也通過行政院人權及轉型正義處擬具的「行政院推動轉型正義會報議事手冊」草案。

轉型正義 蘇貞昌

延伸閱讀

邊境管制周四放寬 蘇揆指示做好事前盤點和準備

影／年底大選牽動閣揆保衛戰 蘇貞昌：政院不是保衛選舉

影／民進黨索資資策會遭批違法擴權 蘇貞昌：受立院監督

影／周玉蔻在電視控緋聞公器私用？蘇揆：依法令規範就可以

相關新聞

影／美國前國務卿龐培歐抵台 僅揮手未發表談話

美國前國務卿龐培歐於今晚（26日）搭機抵台訪問，這是他今年第二度來台，此行經由環宇商務中心通關入境，外交部派政務次長田中...

龐培歐來台班機有變 飯店早餐會取消改和陳其邁晚宴見

美國前國務卿龐培歐今年第二度來台，原本今晚飛抵台灣要搭末班高鐵到高雄，因班機時間有變，連帶影響明天一早和高雄市長陳其邁在...

首次「推動轉型正義會報」 蘇貞昌：加速落實各項任務

行政院今召開「推動轉型正義會報」第1次會議，由會報召集人行政院長蘇貞昌親自主持。蘇貞昌表示，台灣從威權走向民主，是經過好...

2022前進議會／高雄選將「越級打怪」大亂鬥 猛攻時事哏不見政見牛肉

縣市長及議員選情今年呈現「北熱南冷」，對照四年前高雄市長選舉「韓流」異軍突起，不少高雄民眾感覺今年選戰出奇地冷，市議員選局也難起母雞帶小雞效應，艱困選區選將為搏出頭、拚聲量，形成「越級打怪」等大亂鬥現象，導致不見政見牛肉，戰略也少了章法。

遭曹興誠批與陸勾搭！柯文哲：他以前不要台灣 怎180度大轉彎

聯電前榮譽董事長曹興誠上午出席立委林昶佐的「全民防衛最前線」座談表示，年底地方選舉投票太重要，手中這票可以決定台灣將變成...

選舉選到蟑螂、老鼠都出籠 陳時中和民進黨怨不得別人

選舉倒數六十天，台北市選戰選到樓都歪了，議題失焦、格調低俗、抹黑耙糞，堪稱近廿年最醜陋的選戰。 台北市是每四年一次地方選舉各黨兵家必爭之地，各政黨推出的候選人都是黨內菁英中的菁英、培養未來導人物的搖籃。這屆，民進黨陳時中、國民黨蔣萬安、無黨的黃珊珊都是一時之選，選戰起跑，三人也都試圖端出政見，爭取選民認同，不料，半途冒出名嘴為陳時中「助拳」，選戰從此變調。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。