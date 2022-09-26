首次「推動轉型正義會報」 蘇貞昌：加速落實各項任務

行政院今召開「推動轉型正義會報」第1次會議，由會報召集人行政院長蘇貞昌親自主持。蘇貞昌表示，台灣從威權走向民主，是經過好幾代人的犧牲奉獻，過去威權時期造成的不公不義，並不會隨時間走過而自動平復，政府將以最大誠意全力推廣轉型正義教育，彌平威權政府對政治受難者及其家屬的傷害，加速落實各項轉型正義任務。

蘇貞昌表示，推動轉型正義的工作已提升至行政院層次，請相關部會在促進轉型正義委員會過去奠定的基礎上，加速處理各項問題、挑戰，並加強溝通；未來不論在政策研擬與法規制定、重點業務推動及促轉基金的運用等，都應有短、中、長程的規畫，並訂出具體策略，設身處地從政治受難者及其家屬的需求出發。

就教育部所提「國家轉型正義教育行動綱領草案」，蘇貞昌表示，轉型正義教育為「促進轉型正義條例」修法後明確化的任務，期望透過本綱領的制定，讓行使公權力人員，審慎記取過往經驗，避免重蹈侵害人權、法制不彰的覆轍，而本綱領將自明年起開始執行，期待能將人權價值與轉型正義理念，深入並內化到每個人的生活，鞏固民主體制。

蘇貞昌指出，台灣曾歷經漫長的威權統治與白色恐怖時期，社會異議被消音，流亡海外有家歸不得，甚至許多無辜生命莫名消失，政治受難者家屬只能在暗夜流淚。台灣從威權走向民主何其不易，一路上多少前輩前仆後繼，經過好幾代人的犧牲奉獻，才換得現在的自由、民主及人權。儘管如此，過去威權時期造成的不公不義，並不會隨時間走過而自動平復，這是政府要持續努力並負起責任的地方。

蘇貞昌表示，政府會用最大的誠意，面對問題，反省過去，全力推廣轉型正義教育，彌平威權政府對政治受難者及其家屬的傷害，加速研議完善相關制度，也請各部會機關同心協力、積極落實，以國家之力，平復歷史傷痕，促進社會和解，讓台灣在民主道路上更向前邁進，讓整個社會更加團結和諧。

蘇貞昌說，如今推動轉型正義的工作已提升至行政院層次，請相關部會在促轉會過去奠定的基礎上，加速處理各項問題與挑戰，並持續加強社會溝通；同時未來不論在政策研擬與法規制定、重點業務推動及促轉基金的運用等，都應有短、中、長程的規畫，並訂出具體策略，從方方面面做好轉型正義工作，鞏固民主體制與深化人權價值。

蘇貞昌說，轉型正義工作推動成功與否的另一項關鍵在「人」，「選對人，才能做對事」，還原歷史真相、平復司法不法及行政不法等工作，不僅要檢視過去的種種不法，也需要設身處地從政治受難者及其家屬的需求出發，展現政府謙卑彌補傷害、矯正歷史過錯的最大誠意及效率。目前各部會正進行承接業務的人員招聘作業，請各部會首長除了審視其專業度外，務必慎選對本項工作具有正確認識、相當熱忱與使命感者，「人」才是能做好本項工作最重要的關鍵，相關承接任務的主管也須有此認知。

蘇貞昌說，內政部預計今年底成立「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」，明年即將開辦權利回復相關作業，衛福部則接續要進行受難者身心政治暴力創傷療癒工作，請兩部會都做好各項前置準備，擴大量能辦理。此外，他已聽取國家人權博物館與安康接待室修復的專案報告並親赴現場視察，請文化部依先前指示加速辦理相關工作。

至於尚待立法或需精進法制部分，蘇貞昌指出，包括國發會的「政治檔案條例」、法務部的加害者究責專法、文化部的不義遺址保存法制與「中正紀念堂管理處組織法」，以及「促進轉型正義條例」整體檢討修正等，請相關部會參酌促轉會任務總結報告的建議及今日委員所提意見積極辦理。此外，不待修法即能推動的事項，包括處置威權象徵，徵集、開放政治檔案，以及促轉基金管理運用等，也請各機關全力推動。

蘇貞昌也叮囑相關部會，推動轉型正義相關業務時，除了重視事前準備工作外，也務必從各方面與委員們、社會各界、政治受難者及其家屬等加強溝通說明，積極爭取其支持，同時也應妥善盤點各項工作，務求做到綿密與完整，並審慎研議相關政策推出的適當時機，務必成功達成任務，以符合社會期待。

蘇貞昌表示，轉型正義教育為「促進轉型正義條例」修法後明確化的任務，期望透過本次教育行動綱領的制定，相關機關，特別是軍、警、情治機關作為守護人民及國家的第一線，更應審慎記取過往經驗，避免再以任何國家安全或非常時期等名義，限縮人民基本權利，重蹈侵害人權、法制不彰的覆轍。

針對教育部所提「國家轉型正義教育行動綱領草案」，蘇貞昌請教育部參酌各委員所提建議修正後儘速報院核定，並請執行秘書、政委羅秉成全面盤整；綱領通過後，自明年起開始執行，後續也請各權責機關定期檢視推動成果，適時滾動修正推動策略與行動方案。此外，今日會中也通過行政院人權及轉型正義處擬具的「行政院推動轉型正義會報議事手冊」草案。