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遭曹興誠批與陸勾搭！柯文哲：他以前不要台灣 怎180度大轉彎

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天表示，我覺得蠻奇怪，曹興誠到底發生什麼事，他以前都不要台灣，怎麼今年突然個性一百八十度轉彎，後面一定有原因。記者林麗玉／攝影
柯文哲今天表示，我覺得蠻奇怪，曹興誠到底發生什麼事，他以前都不要台灣，怎麼今年突然個性一百八十度轉彎，後面一定有原因。記者林麗玉／攝影

聯電前榮譽董事長曹興誠上午出席立委林昶佐的「全民防衛最前線」座談表示，年底地方選舉投票太重要，手中這票可以決定台灣將變成阿富汗或烏克蘭，並批台北市長柯文哲與大陸勾搭。對此，柯文哲今表示，我覺得蠻奇怪，曹興誠到底發生什麼事，他以前都不要台灣，怎麼今年突然個性180度轉彎，後面一定有原因。

對於曹興誠說，多個國家都認為，假如台灣現在非常脆弱、混亂、沒有抗中的決心，5年後共軍可能就來了，但台北市長柯文哲拋出「兩岸一家親」，「人家都在頭上侵門踏戶了，要跟他親什麼呢？」

柯文哲今天出席台北車站E1E2公辦都更簽約聯訪時，被問及此事看法，柯文哲表示，我覺得蠻奇怪，曹興誠到底發生什麼事，他以前都不要台灣，改新加坡國籍，現在怎麼個性180度轉彎。

柯說，像這種東西，後面一定都有什麼原因，只是他也不是CIA，不能了解，不過你看曹20年前的言論，一樣嗎？他中間消失很久，到底發生什麼事情，他也搞不清楚。

柯文哲 曹興誠 台北市長

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