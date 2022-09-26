龐培歐明天再度來台 28日將到台南吃正宗台菜

美國前國務卿龐培歐繼今年3月來台訪問，27日將再訪台灣，立委王定宇表示，這次邀請龐培歐到台南一遊，28日中午將與台南市長黃偉哲、前外交部長陳唐山及企業界等人餐敘，地點選在歸仁著名的阿勇師漂亮莊園，讓龐培歐有機會一嘗道地台菜。

王定宇表示，這是美國重量級政治人物走出台北首都圈，來到台灣古都台南，有著深化台美交流的重要意義，龐培歐卸任國務卿職務後，仍持續關注國際事務，更多次為台灣發聲，台灣行意義非凡。除再次見證台美堅若磐石的情誼外，更意味著台灣的重要性不斷被看見。

王定宇表示，台灣是美國重要的科技戰略夥伴，更是台日美價值同盟的一員，他期待透過這次與台南基層企業的午宴，能讓龐培歐體驗出南台灣雄厚的科技底藴，與熱情洋溢的民主活力。

王定宇強調，一切的政治，都是地方政治。能親自聽到、看到台灣基層聲音、澎湃的民主活力，相信龐培歐此行必定收穫滿滿，讓日後的台美情誼更為緊實。