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影／與周玉蔻切割？陳時中呼籲競選回歸政策的本質

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
蔡英文總統、民進黨台北市長參選人陳時中，中午前往萬華廣照宮參香，蔡英文向民眾揮手致意。記者黃義書／攝影
蔡英文總統、民進黨台北市長參選人陳時中，中午前往萬華廣照宮參香，蔡英文向民眾揮手致意。記者黃義書／攝影

蔡英文總統、台北市長參選人陳時中，中午前往萬華廣照宮參香，蔡英文總統並贈「惠濟群生」匾額，也恭祝飛天大聖聖誕千秋。致詞時除細數萬華的宗教信仰文化、萬華美食，談及長照托育政策，也感謝萬華民眾歷次選舉的支持。

陳時中在致詞時表示台灣在國際上疫情的管控與疫苗的施打都有好成績，接著國門即將開放，經濟即將復甦。陳時中受訪時就周玉蔻爆料張淑娟一事表示，周玉蔻上午有出來向張淑娟道歉，事情已經很清楚，對張淑娟受到傷害感到很遺憾，而對周玉蔻的道歉對選情是否有加分，陳時中說這不是自己所考慮的問題，每一個人都是一個獨立自主的個體，對自己做過的、講過的話負責，努力讓社會平穩，競選能夠回歸政策的本質。

民進黨台北市長參選人陳時中陪同蔡英文總統中午前往萬華廣照宮參香，受訪表示周玉蔻上午有出來向張淑娟道歉，事情已經很清楚，對張淑娟受到傷害感到很遺憾，期待競選能夠回歸政策的本質。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中陪同蔡英文總統中午前往萬華廣照宮參香，受訪表示周玉蔻上午有出來向張淑娟道歉，事情已經很清楚，對張淑娟受到傷害感到很遺憾，期待競選能夠回歸政策的本質。記者黃義書／攝影
蔡英文總統、台北市長參選人陳時中，中午前往萬華廣照宮參香，蔡英文並贈「惠濟群生」匾額，也恭祝飛天大聖聖誕千秋。記者黃義書／攝影
蔡英文總統、台北市長參選人陳時中，中午前往萬華廣照宮參香，蔡英文並贈「惠濟群生」匾額，也恭祝飛天大聖聖誕千秋。記者黃義書／攝影

2022大選 陳時中 周玉蔻 台北市長

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