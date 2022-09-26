快訊

台股慘跌340點收13,778點再破底 寫22個月新低

直播／本土確診增28513例、境外272例 56例死亡

劉雨柔宣布結束6年婚 和老公黃育仁退回朋友位置

疫情震盪 本土+2萬8513例 較上周增1%

聯合報／ 記者楊雅棠邱宜君鄒尚謙／台北即時報導
指揮中心記者會說明。記者會由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影
指揮中心記者會說明。記者會由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影

國內新一波新冠肺炎BA.5疫情達高原期，今天新增2萬8513例本土個案，較上周增加1％。另外境外移入新增272例、死亡56例。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，雖然和昨天病例數相比較少，研判是假日效應，但和上周相比數字差不多。

今日新增本土病例，為1萬3318例男性、1萬5185例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,651例)，台中市(3,656例)，台北市(3,248例)，桃園市(3,153例)，高雄市(2,507例)，台南市(1,759例)，彰化縣(1,555例)，新竹縣(914例)，屏東縣(772例)，苗栗縣(681例)，新竹市(661例)，南投縣(652例)，雲林縣(638例)，宜蘭縣(596例)，基隆市(485例)，嘉義縣(463例)，花蓮縣(400例)，嘉義市(301例)，台東縣(225例)，金門縣(107例)，澎湖縣(77例)，連江縣(12例)。

今日新增56例本土病例死亡個案，為33例男性、23例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、35例未接種三劑以上疫苗。確診日介於今年8月6日至9月23日，死亡日期介於9月16日至9月23日。

今日新增272例境外移入個案中，為155例男性、117例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自印尼及越南(各7例)，韓國(4例)，英國及土耳其(各2例)，法國、中國、菲律賓、香港、德國、柬埔寨、美國、西班牙、愛爾蘭及日本(各1例)，另240例感染國家調查中。入境日期介於今年8月29日至9月25日。

截至目前國內累計627萬8794例確診，分別為3萬4032例境外移入、624萬4708例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬884例死亡病例，其中1萬868例本土，個案居住縣市分布為新北市2,288例、台北市1,214例、台中市1,102例、高雄市1,013例、桃園市832例、台南市822例、彰化縣631例、屏東縣432例、雲林縣341例、南投縣320例、苗栗縣281例、嘉義縣262例、基隆市240例、宜蘭縣226例、花蓮縣190例、嘉義市及新竹縣各176例、台東縣153例、新竹市118例、澎湖縣31例、金門縣20例；另16例為境外移入。

圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

直播／今本土新增28513例、56死 境外移入增272例

蔡英文總統南下力挺李俊俋 4年拚13年

莫德納次世代疫苗追加劑接種 鄭文燦關心施打長者

北士科「家居璽玉」公開 規畫少見網球泳池會館

相關新聞

【重磅快評】非常光碟翻版 討厭周玉蔻＝討厭民進黨

2022大選進入倒數60天已成負面選舉大戰，比起當年的「非常光碟」事件有過之而無不及。立場親綠的名嘴周玉蔻頻頻挖人瘡疤、...

美參院通過這法案的下一步 台灣朝野如何接招？

美國參議院外交委員會9月14日以17：5的壓倒性票數通過《2022年台灣政策法》（TPA, Taiwan Policy Act of 2022），該法案若經拜登總統簽署成為法律，將是自1979年《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）以來美國對台政策全面重整。台灣朝野對此反應或有不同，不論如何，審慎因應方為上策。

影／與周玉蔻切割？陳時中呼籲競選回歸政策的本質

蔡英文總統、台北市長參選人陳時中，中午前往萬華廣照宮參香，蔡英文總統並贈「惠濟群生」匾額，也恭祝飛天大聖聖誕千秋。致詞時...

疫情震盪 本土+2萬8513例 較上周增1%

國內新一波新冠肺炎BA.5疫情達高原期，今天新增2萬8513例本土個案，較上周增加1％。另外境外移入新增272例、死亡5...

回顧23年前章孝嚴緋聞案 女主角迷霧至今未解

前中國小姐張淑娟因遭名嘴周玉蔻指稱是國民黨台北市長參選人蔣萬安父親、蔣孝嚴的外遇、開房間的對象，張不滿名譽遭污衊，今早由台北市議員王鴻薇及律師陪同前往北檢提告。不料周玉蔻竟到場嗆聲，場面失控，張選擇留在車上，隨後王鴻薇與周玉蔻發生口角互嗆「不要臉」、「蟑螂」、「老鼠」，周離去後，張淑娟下車痛哭控訴周霸凌弱勢不道德。張淑娟按鈴控告後，周玉蔻又再度折返對媒體發言控訴王鴻薇政治操作，北檢現場數度亂成一團，也成了北市選戰的戰場，而這件20多年前的八卦新聞也再度被談論。 1999年12月21日星期二上午，台北各媒體收到一張傳真。這是晶華酒店的便箋，上有總統府秘書長章孝嚴簽名，日期11月10日，內容是「我對妳的愛是無庸置疑的，我願意在2000年6月底，與黃美倫（章孝嚴太太）辦妥離婚手續」。這個來路不明的爆料，只有創刊不久的晚報「勁報」刊載。

蔡英文總統監誓 數位部部長唐鳳完成宣誓

蔡英文總統今天上午在總統府主持「新任行政院政務人員及駐外大使宣誓典禮」，包括數位發展部部長唐鳳等完成宣誓。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。