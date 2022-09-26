疫情震盪 本土+2萬8513例 較上周增1%

前中國小姐張淑娟因遭名嘴周玉蔻指稱是國民黨台北市長參選人蔣萬安父親、蔣孝嚴的外遇、開房間的對象，張不滿名譽遭污衊，今早由台北市議員王鴻薇及律師陪同前往北檢提告。不料周玉蔻竟到場嗆聲，場面失控，張選擇留在車上，隨後王鴻薇與周玉蔻發生口角互嗆「不要臉」、「蟑螂」、「老鼠」，周離去後，張淑娟下車痛哭控訴周霸凌弱勢不道德。張淑娟按鈴控告後，周玉蔻又再度折返對媒體發言控訴王鴻薇政治操作，北檢現場數度亂成一團，也成了北市選戰的戰場，而這件20多年前的八卦新聞也再度被談論。 1999年12月21日星期二上午，台北各媒體收到一張傳真。這是晶華酒店的便箋，上有總統府秘書長章孝嚴簽名，日期11月10日，內容是「我對妳的愛是無庸置疑的，我願意在2000年6月底，與黃美倫（章孝嚴太太）辦妥離婚手續」。這個來路不明的爆料，只有創刊不久的晚報「勁報」刊載。

2022-09-26 14:00