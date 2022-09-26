疫情震盪 本土+2萬8513例 較上周增1%
國內新一波新冠肺炎BA.5疫情達高原期，今天新增2萬8513例本土個案，較上周增加1％。另外境外移入新增272例、死亡56例。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，雖然和昨天病例數相比較少，研判是假日效應，但和上周相比數字差不多。
今日新增本土病例，為1萬3318例男性、1萬5185例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,651例)，台中市(3,656例)，台北市(3,248例)，桃園市(3,153例)，高雄市(2,507例)，台南市(1,759例)，彰化縣(1,555例)，新竹縣(914例)，屏東縣(772例)，苗栗縣(681例)，新竹市(661例)，南投縣(652例)，雲林縣(638例)，宜蘭縣(596例)，基隆市(485例)，嘉義縣(463例)，花蓮縣(400例)，嘉義市(301例)，台東縣(225例)，金門縣(107例)，澎湖縣(77例)，連江縣(12例)。
今日新增56例本土病例死亡個案，為33例男性、23例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、35例未接種三劑以上疫苗。確診日介於今年8月6日至9月23日，死亡日期介於9月16日至9月23日。
今日新增272例境外移入個案中，為155例男性、117例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自印尼及越南(各7例)，韓國(4例)，英國及土耳其(各2例)，法國、中國、菲律賓、香港、德國、柬埔寨、美國、西班牙、愛爾蘭及日本(各1例)，另240例感染國家調查中。入境日期介於今年8月29日至9月25日。
截至目前國內累計627萬8794例確診，分別為3萬4032例境外移入、624萬4708例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
2020年起累計1萬884例死亡病例，其中1萬868例本土，個案居住縣市分布為新北市2,288例、台北市1,214例、台中市1,102例、高雄市1,013例、桃園市832例、台南市822例、彰化縣631例、屏東縣432例、雲林縣341例、南投縣320例、苗栗縣281例、嘉義縣262例、基隆市240例、宜蘭縣226例、花蓮縣190例、嘉義市及新竹縣各176例、台東縣153例、新竹市118例、澎湖縣31例、金門縣20例；另16例為境外移入。
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