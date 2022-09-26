世界台商會邀龐培歐明來台 藍委溫玉霞：內部有些疑慮、擔憂

美國前國務卿龐培歐再度來台，於明天參加在高雄萬豪酒店舉行的「全球台商經貿論壇」，也會與高雄市長陳其邁來場早餐會。國民黨不分區立委溫玉霞曾任世界台商會總會長，她說，對邀請龐培歐來台，內部有些擔心、疑慮，深怕被貼標籤或畫等號，畢竟世界台商會要以台商安全及利益為最大考量，會不會因此影響未來走出去的路，確實值得思考。

龐培歐此趟台灣行重點落在南台灣，26日來台，27日參加「全球台商經貿論壇」，論壇前，陳其邁盡地主之誼安排早餐會款待，27日下午參訪駁二藝術特區，28日參加台灣商會聯合總會開幕，26、27日下榻高雄萬豪酒店。龐培歐27日上午有場專題演講，主題是「從世界經貿趨勢 看見台灣疫後新商機」，副總統賴清德會出席專題演講前的大會開幕。

27日上午11點20分至12點有場焦點座談，主持人是今周刊董事長謝金河，與談者包括龐培歐、和大工業股份有限公司執行長沈千慈、中鋼公司總經理王錫欽、世界台灣商會聯合總會會長王德。

國民黨立委溫玉霞、江啟臣等人27日會到高雄出席晚宴，溫玉霞說，立法院算是明天晚宴主人，世界台商總會成員分布在全球六大洲，不包括在大陸的台商，即使如此，世界台商會成員仍與大陸有些間接貿易往來及進出口業務等，邀請龐培歐來台，內部有一些雜音、擔憂，深怕被貼標籤或畫上等號，畢竟世界台商會要以台商安全及利益為最大考量，是否影響未來走出去的路，是行遍世界的台商會擔心的事。

溫玉霞說，世界台商會每年9月舉行年會，今年是第28屆，第23屆也曾辦在高雄，其餘大多辦在台北，方便與官方互動，前年因為疫情停辦，去年有舉行，規模剩300多人，今年參加者有7、800人，還沒有恢復到疫情前千人規模。

龐培歐友台立場鮮明，被視為台灣「好朋友」，雖現無官員身分，在共和黨內仍具相當影響力。高雄市長陳其邁將與龐培歐有一場早餐會，盡地主之誼，也與這位未來可望挑戰大位的政治人物進一步交流。

龐培歐要到高雄作客，陳其邁今天表示，一定會讓龐培歐感受到高雄人的熱情，讓他愛上高雄。國民黨高雄市長參選人柯志恩說，這行程很明顯是中央協助安排、促成的，高雄更有國際視野及能見度，她樂觀其成，高雄本來就是值得期待的城市，「不是只有陳其邁當市長才能值得期待，我當市長處理國際事務會做得更得心應手」。