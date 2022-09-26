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研究報告遭控抄襲 陳吉仲痛批：非常荒謬

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
農委會主委陳吉仲今到雲林西螺果菜批發市場視察冷鏈物流專區，痛批對手檢驗研究報告方式荒謬。記者黃于凡／攝影
農委會主委陳吉仲今到雲林西螺果菜批發市場視察冷鏈物流專區，痛批對手檢驗研究報告方式荒謬。記者黃于凡／攝影

選舉將近，刮起一陣研究報告抄襲風波，國民黨日前指控農委會主委陳吉仲研究報告涉抄襲前副主委林國慶，相似度22%，陳吉仲今到雲林縣視察西螺果菜市場冷鏈物流專區，再次被追問時說，他覺得真的很荒謬，有許多專有名詞，都被算在抄襲裡面，何況他根本沒有要選舉，希望不要一直打「烏賊戰」。

陳吉仲說，檢驗研究報告、學術論文，在學術界都有一定標準，不能自己自創，尤其是國民黨提出的22%抄襲內包含「農業」、「日本農林水產省」、「全民造林」等專有名詞、政府機關、政策名稱，就連引用的參考文獻都被歸為重複，這是一種非常荒謬的做法，已經失去學術標準，

陳吉仲表示，他的研究報告可以接受任何嚴格標準檢視，因為他也用同樣的標準檢視自己的研究報告，所以希望大家探討這個議題時，要用一樣的標準，否則不會被人民接受。

陳吉仲也說，他又沒有要選舉，他的工作就是把農業做好，像今天到西螺視察果菜批發市場冷鏈物流專區，透過冷鏈、自動化、機械化，以及經營管理，提升產地價格，這才是他的工作，所以他不願意花太多時間在烏賊戰上。

但陳吉仲也強調，所有他發表在國內外的學術期刊、研究報告，都是他的學術清譽，絕對會捍衛到底，希望參選人能回歸選戰主軸，提出優秀政見，而非打烏賊戰互相抹黑。

陳吉仲 抄襲

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