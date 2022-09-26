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再嗆陳吉仲「教授級抄襲」藍黨團：已掌握重要證據

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
國民黨立院黨團今上午舉行記者會。圖／國民黨團提供
國民黨立院黨團今上午舉行記者會。圖／國民黨團提供

農委會主委陳吉仲研究報告遭控涉抄襲，陳反駁並指比對後確認重複比例僅3％。國民黨立院黨團今上午舉行記者會再轟陳吉仲研究報告內容抄襲非學術論文，規避論文比對系統；總召曾銘宗嗆，黨團陸續還會提出，陳吉仲擔任大學教授時論文的抄襲個案，請陳吉仲出來面對。

國民黨團書記長李德維指出，陳吉仲在2012年擔任主持人的「我國環境友善農業經營直接給付之研究」計畫，抄襲農委會相關刊物，不僅會製造段點，還用了非學術論文，不愧是大學教授等級的抄襲，新竹市前市長林智堅應該找陳吉仲擔任指導教授。

李德維指出，對照陳吉仲2012年的研究報告，第7-9頁關於里山倡議的論述，發現與2011年農委會林業試驗所研究員趙榮台撰述的「里山倡議」內容，不僅部分段落幾乎照搬，甚至整個論述架構與趙榮台的文章雷同。

李德維說，在第10-15頁介紹美國實施農業環境給付政策內涵及其成效，參考文獻關於美國部分有列出，但其報告語句寫法，部分內容竟和中原大學教授楊奕農投稿在191期「農政與農情」的「美國農地保育政策與執行成果簡介」雷同。

李德維質疑，報告未引述出處，反而刻意修改土地單位（英畝改公頃）、金額單位（百萬美元改億美元），或將計劃簡稱改中文（例如CRP改為「長期休耕保育計畫」）、USDA改為「美國農業部」、EQIP改為「環境品質補助計畫」），顯然為掩人耳目。

此外，在研究報告第29頁關於紐西蘭部分，也與2005年蔡旺庭專員出國考察報告「紐西蘭就業服務及福利制度初探」，在農業永續經營策略段落雷同。李德維說，農委會副主委陳駿季說，有具體事證才會列案調查，請問他們提出的事證是否具體？呼籲相關單位要好好處理。

曾銘宗表示，國民黨並非似是而非的操作，陳吉仲領取公帑卻不務正業，淪為民進黨選戰打手。明知宏碁承包農委會蒐集國內外資料，註明來源就沒有抄襲問題，簽約者是宏碁也不是桃園市長參選人張善政，張一毛錢也沒拿到，委託和驗收的還是當時主委蘇嘉全，陳吉仲硬生生打成抄襲，是故意抹黑。

曾銘宗說，陳吉仲受委託撰寫研究報告，是否抄襲是事實問題，請陳吉仲直接面對；黨團也高度懷疑陳吉仲有誠信問題，作為政務官，還適合擔任農委會主委嗎？陸續黨團還會提出，陳吉仲在擔任大學教授時論文的相關抄襲個案，「我們已掌握重要證據，請陳吉仲出來面對。」

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