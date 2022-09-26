賴香伶細數公共工程頻出包 批鄭文燦： 真的是五星市長？

日前桃園三級地震導致八德運動中心天花板坍塌，針對桃園市多項公共工程缺失，民眾黨桃園市長參選人賴香伶與桃園區議員參選人黃成峻今日開記者會，要求桃園市府改善工程品質，市長、議員要「讓認真的來」、做對的事。

賴香伶表示，今年8月5日她就曾和黃成峻開記者會，質疑才完工2年多的游泳池就故障，去年至今荒廢超過500天，仍沒沒修復、沒動工。

當時市府新聞處長詹賀舜回應表示桃園國民運動中心因原營造廠商倒閉，無法履行後續保固責任，已由新建工程處於2021年以緊急採購契約發包辦理修復工程，聲稱「要求民眾黨不需要為了選舉誤導事實。」

但根據2022年5月2日公共工程委員會公文，2021年修復工程市府是以「緊急修復」名義，採限制性招標委由「救國團」辦理，但事故發生超過1年才用緊急事故發包修復，接著游泳池修復工程市府再以契約變更方式追加1520萬元。

但根據採購公報網資訊，上周（2022年9月20日）桃園市國民運動中心泳池修繕工程再次公開招標，標案預算最後飆增到2024萬元，游泳池至今仍未動工修復。

賴香伶表示，為何明知救國團並非工程專業機構，卻以不實的緊急事故為由，將修復工程限制性招標給救國團承攬？是跟八德運動中心羽球館的照明設備一樣的套路？政府先花大筆預算新建，輕乎工程品質，委外經營管理後，再編政府預算，限制招標給委外商修補，不但有問題可以甩鍋，預算還可以一編再編。

桃園運動中心泳池的修繕費用就從60萬、1520萬、一路加到2024萬。但整個運動中心的倒閉建商啟赫營造的保固保證金甚至只有1300萬元，比整修費用還少。

賴香伶說，桃園除了八德和桃園兩個運動中心有問題外，還有多個公共工程紕漏，包括：

第一，大湳消防分隊廳舍一年多來發現牆壁劣化等153項缺失，僅改善41項。

第二，平鎮文化公園地下停車場興建工程2018年動工，2020年4月30日崩塌造成一死二傷，當年11月復工，變更設計施工後，遲未完工、啟用。

第三，楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程2018年動工，原預定今年10月完工啟用，但2021年8月大雨後，結構體上浮45公分，施工單位緊急加設79根地錨，並灌漿15停車位增重解決，但同時也已經追加9200多萬元預算。

賴香伶強調，這幾個市府工程的問題，只是冰山一角嗎？所幸沒像新竹棒球場那樣造成職業球員的嚴重損傷，但市民權益和政府公帑不能再這樣被對待了，未來她上任後一定會立刻啟動近五年內新建公共工程的再次查核，市民的安全、安心絕對比市長的開工、剪綵重要。