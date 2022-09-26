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年底大選牽動閣揆保衛戰 蘇貞昌：政院不是保衛選舉

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今天出席教育部師鐸獎頒獎典禮，他受訪表示，閣揆要保衛的是行政團體執行力與效率，不是選舉，選舉是黨部負責。圖／教育部提供
行政院長蘇貞昌今天出席教育部師鐸獎頒獎典禮，他受訪表示，閣揆要保衛的是行政團體執行力與效率，不是選舉，選舉是黨部負責。圖／教育部提供

行政院長蘇貞昌昨天啟動輔選，第一站到雲林為民進黨縣長參選人劉建國站台。根據規畫，蘇將於選戰倒數兩個月走遍全國，最後回防北部；民進黨人士指出，北三都成敗恐牽動內閣改組，今年選戰被視為「閣揆保衛戰」。蘇貞昌對此表示，閣揆要保衛的是行政團體執行力與效率，不是選舉，選舉是黨部負責。

選戰倒數，民進黨執政的基隆、桃園、新竹市選情緊繃，黨內有人擔心可能「全滅」。黨政人士指出，若民進黨北三都保不住，蘇貞昌將面臨極大的內閣總辭壓力。有民進黨人士說，主因這三個執政縣市基本盤鬆動，而現任首長的執政優勢，明顯沒有辦法完全轉移到下一個人身上。

蘇貞昌今天出席教育部師鐸獎頒獎典禮，他受訪表示，閣揆要保衛的是行政團體執行力與效率，不是選舉，選舉是黨部負責。

有民調指出，新北市上次選舉投給蘇貞昌的選民，如今僅六成要投給民進黨新北市長候選人林佳龍，其中有18%的選民要轉投給現任新北市長侯友宜。

蘇貞昌說，挑戰現任者本來就是養功，比較困難，林佳龍學養好且鬥志堅強，離投票60天還有待觀察，我們給他加油。

新北市長 民進黨 蘇貞昌

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