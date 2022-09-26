民眾黨公布裴偉和NCC前官員錄音黨 反綠化工程

民眾黨立法院黨團今天上午舉行記者會，公布時任鏡電視董事長裴偉和NCC前官員錄音檔，指國家機器追殺高虹安，鏡週刊與鏡電視人員共用，政府讓鏡電視上架取代TVBS頻道，根本是民進黨的「媒體綠化工程」。

立委蔡壁如指出，時任鏡電視董事長裴偉每月付 150萬元給同是裴偉擔任董事長的「停雲公司」，這些違法事證，NCC主委陳耀祥都知情。鏡電視與鏡週刊人員大幅重疊、編播系統採購流程疏失、資金左手放右手、五鬼搬運洗錢及掏空公司資產，吹哨者已提供證據、資金明細等資料，且時代力量、國民黨團、NCC都收到相同的資料。

民眾黨團主任暨宜蘭縣長候選人陳琬惠表示，檢舉內容NCC早就收過，卻遲遲未處理，是在包庇自己人黃馬煜（前NCC秘書），還是忌憚裴偉身後的政治靠山，根本不敢查？NCC要拿出一點表現讓國人看，不要再裝睡了，趕快展開調查。

蔡壁如表示，行政院、NCC、法務部、監察院等單位面對違法事證都不查，今年初通過鏡電視執照審查開始，一直到近期讓鏡電視新聞台上架取代TVBS移頻，這一切宛如寫好的劇本，如期演出，為的就是打造民進黨「媒體綠化工程」，痛批民進黨關中天新聞台、綠化公廣集團成為執政黨「國家側翼隊」，若再加上數位部、數位中介法，用國家機器控制人民社群網路上的言論自由，台灣還是民主國家嗎？