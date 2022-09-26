民進黨索資資策會遭批違法擴權 蘇貞昌：受立院監督

民進黨團向資策會索民眾黨新竹市長參選人高虹安過去任職資料，遭高虹安控違法擴權，伸黑手進資策會。行政院長蘇貞昌今天說，資策會是由政府編預算及補助的財團法人，政府經費佔四分之三，受立法院監督，立法院如果要索取相關資料，依相關規範進行就可以。

民進黨立法院黨團22日發文資策會，正本給資策會及經濟部。要求儘速提供高虹安在任職期間業務執行概況及相關資料，索資內容包含高虹安任職資策會期間，確切始末時間；曾參與之所有計畫、歷任單位及接受補助款之工作項目與金額；另也包含向資策會申請出國之次數與國家，及出國之目的與期間；以及向資策會申請在職進修之紀錄。並於3日內函復。署名黨團總召柯建銘、幹事長羅致政、書記長郭國文。

民眾黨立院黨團當時對此發表聲明，痛斥民進黨開議第一天警械使用條例未過，就傾全黨之力追殺高虹安，完全是「治國沒半撇，抹黑無下限！」

蘇貞昌今天出席教育部師鐸獎頒獎典禮，他表示，資策會是由政府編預算及補助的財團法人佔四分之三，受立法院監督，立法院如果要相關資料，依相關規範進行即可。