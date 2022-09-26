快訊

南韓Outlet失火冒濃濃黑煙！ 疑電動車爆炸釀2死3失蹤

少吃復胖機率高 醫師曝「吃飯1動作」防體重上升

周玉蔻黏緊緊？ 朱哲成：陳時中陷入尾巴搖狗困境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨索資資策會遭批違法擴權 蘇貞昌：受立院監督

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今天出席教育部師鐸獎頒獎典禮，他表示，資策會是由政府編預算及補助的財團法人佔四分之三，受立法院監督。圖／教育部提供
行政院長蘇貞昌今天出席教育部師鐸獎頒獎典禮，他表示，資策會是由政府編預算及補助的財團法人佔四分之三，受立法院監督。圖／教育部提供

民進黨團向資策會索民眾黨新竹市長參選人高虹安過去任職資料，遭高虹安控違法擴權，伸黑手進資策會。行政院長蘇貞昌今天說，資策會是由政府編預算及補助的財團法人，政府經費佔四分之三，受立法院監督，立法院如果要索取相關資料，依相關規範進行就可以。

民進黨立法院黨團22日發文資策會，正本給資策會及經濟部。要求儘速提供高虹安在任職期間業務執行概況及相關資料，索資內容包含高虹安任職資策會期間，確切始末時間；曾參與之所有計畫、歷任單位及接受補助款之工作項目與金額；另也包含向資策會申請出國之次數與國家，及出國之目的與期間；以及向資策會申請在職進修之紀錄。並於3日內函復。署名黨團總召柯建銘、幹事長羅致政、書記長郭國文。

民眾黨立院黨團當時對此發表聲明，痛斥民進黨開議第一天警械使用條例未過，就傾全黨之力追殺高虹安，完全是「治國沒半撇，抹黑無下限！」

蘇貞昌今天出席教育部師鐸獎頒獎典禮，他表示，資策會是由政府編預算及補助的財團法人佔四分之三，受立法院監督，立法院如果要相關資料，依相關規範進行即可。

立法院 高虹安 民進黨

延伸閱讀

倒數60天決戰濁水溪 蔡英文總統：國民黨執政雲林失進步方向

綠營府院南下濁水溪拉抬聲勢 蔡英文、蘇貞昌都到場

批林佳龍太Low 葉元之反向思考：成全蘇貞昌票投侯友宜

蘇貞昌視察台灣養牛產業發展 業者請求增設屠宰場

相關新聞

周玉蔻在電視控緋聞公器私用？蘇揆：依法令規範就可以

資深媒體人周玉蔻近來在電視上猛打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴過去的晶華緋聞案，且自爆支持特定候選人，引來外界關注...

【專家之眼】噓～政府絕對「不宣」的預算眉角

立法院今年度第2次會期已於23日開議，112年度政府預算案的審查，會是本會期討論重中之重。然政府預算編列的「眉眉角角」，...

【專家之眼】失去天時地利人和 蔡英文還能打選戰？

蔡英文總統最近經常搭乘公務飛機在全國各地視察選情，連花蓮、台東的地震災情都無心視察。顯然，蔡英文關心選情甚於災情的做法連...

民眾黨公布裴偉和NCC前官員錄音黨 反綠化工程

民眾黨立法院黨團今天上午舉行記者會，公布時任鏡電視董事長裴偉和NCC前官員錄音檔，指國家機器追殺高虹安，鏡週刊與鏡電視人...

民進黨索資資策會遭批違法擴權 蘇貞昌：受立院監督

民進黨團向資策會索民眾黨新竹市長參選人高虹安過去任職資料，遭高虹安控違法擴權，伸黑手進資策會。行政院長蘇貞昌今天說，資策...

棄保何其多／桃園民調呈兩大兩小態勢 「賭爛票」反可能決定勝敗

台北市長戰局三強廝殺，桃園卻有四名參選人聲量都不低，「棄保」當然也是話題之一。不過地方人士都表示，此次選舉，藍綠都有結構性的問題，甚至都有「被討厭的理由」，加上從民調上看，鄭寶清、賴香伶「兩小」的支持率與張善政、鄭運鵬有一段差距，再操作棄保其實效果也有限；但值得注意的是，因為藍綠有各自問題，「賭爛票」的流向，還有會有多少賭爛票，反而會變成影響選戰結果的關鍵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。