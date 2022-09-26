周玉蔻在電視控緋聞公器私用？蘇揆：依法令規範就可以

資深媒體人周玉蔻近來在電視上猛打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴過去的晶華緋聞案，且自爆支持特定候選人，引來外界關注，更遭質疑有「公器私用」之嫌。行政院長蘇貞昌今天說，台灣是民主法治國家，選舉已經經歷多次，對於廣播電視媒體種種規範都有相關法令，依相關規範進行就可以。

周玉蔻日前在電視指國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴當年的緋聞女主角是張淑娟，又喊出票投民進黨參選人陳時中，就是支持周玉蔻；前總統馬英九昨批評批評周玉蔻應被媒體界開除，周過去汙衊他被告，結果周玉蔻不但要公開道歉，還要賠錢。

國民黨文傳會主委、立委洪孟楷指出，過去是誰利用媒體人節目在爆料、放話、帶風向？有多少應該是下午二點正式公布的資訊，搶先在早上的廣播節目曝光，又有多少疫苗到貨的消息提前被媒體人臉書獨家消息破哏？陳時中管不住衛福部及自己的嘴，還有什麼好說。

蘇貞昌今天出席師鐸獎頒獎典禮，會前受訪時，媒體問及周玉蔻在電視上指控陳年緋聞隱私，並自爆支持特定候選人，這樣是否算公器私用？蘇貞昌表示，台灣是民主法治國家，也經歷多次選舉，對於廣播電視媒體種種規範，都有相關法令，依相關規範進行就可以。