快訊

南韓Outlet失火冒濃濃黑煙！ 疑電動車爆炸釀2死3失蹤

少吃復胖機率高 醫師曝「吃飯1動作」防體重上升

周玉蔻黏緊緊？ 朱哲成：陳時中陷入尾巴搖狗困境

周玉蔻在電視控緋聞公器私用？蘇揆：依法令規範就可以

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今天出席師鐸獎頒獎典禮，媒體問及周玉蔻指控陳年緋聞隱私，並自爆支持特定候選人，這樣算是否算公器私用？蘇貞昌表示，台灣是民主法治國家，也經歷多次選舉，對於廣播電視媒體種種規範，都有相關法令，依相關規範進行就可以。圖／教育部提供
行政院長蘇貞昌今天出席師鐸獎頒獎典禮，媒體問及周玉蔻指控陳年緋聞隱私，並自爆支持特定候選人，這樣算是否算公器私用？蘇貞昌表示，台灣是民主法治國家，也經歷多次選舉，對於廣播電視媒體種種規範，都有相關法令，依相關規範進行就可以。圖／教育部提供

資深媒體人周玉蔻近來在電視上猛打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴過去的晶華緋聞案，且自爆支持特定候選人，引來外界關注，更遭質疑有「公器私用」之嫌。行政院長蘇貞昌今天說，台灣是民主法治國家，選舉已經經歷多次，對於廣播電視媒體種種規範都有相關法令，依相關規範進行就可以。

周玉蔻日前在電視指國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴當年的緋聞女主角是張淑娟，又喊出票投民進黨參選人陳時中，就是支持周玉蔻；前總統馬英九昨批評批評周玉蔻應被媒體界開除，周過去汙衊他被告，結果周玉蔻不但要公開道歉，還要賠錢。

國民黨文傳會主委、立委洪孟楷指出，過去是誰利用媒體人節目在爆料、放話、帶風向？有多少應該是下午二點正式公布的資訊，搶先在早上的廣播節目曝光，又有多少疫苗到貨的消息提前被媒體人臉書獨家消息破哏？陳時中管不住衛福部及自己的嘴，還有什麼好說。

蘇貞昌今天出席師鐸獎頒獎典禮，會前受訪時，媒體問及周玉蔻在電視上指控陳年緋聞隱私，並自爆支持特定候選人，這樣是否算公器私用？蘇貞昌表示，台灣是民主法治國家，也經歷多次選舉，對於廣播電視媒體種種規範，都有相關法令，依相關規範進行就可以。

周玉蔻 台北市長 蘇貞昌

延伸閱讀

周玉蔻黏緊緊？他分析：陳時中陷入尾巴搖狗困境

馬英九批：周玉蔻應被媒體界開除

周玉蔻被陳時中切割稱放電 封鎖柯文哲留言祝福嗆「噁心」

被問北市選戰周玉蔻猛攻蔣萬安身世 蘇貞昌大誇陳時中

相關新聞

年底大選牽動閣揆保衛戰 蘇貞昌：政院不是保衛選舉

行政院長蘇貞昌昨天啟動輔選，第一站到雲林為民進黨縣長參選人劉建國站台。根據規畫，蘇將於選戰倒數兩個月走遍全國，最後回防北...

民眾黨公布裴偉和NCC前官員錄音黨 反綠化工程

民眾黨立法院黨團今天上午舉行記者會，公布時任鏡電視董事長裴偉和NCC前官員錄音檔，指國家機器追殺高虹安，鏡週刊與鏡電視人...

周玉蔻在電視控緋聞公器私用？蘇揆：依法令規範就可以

資深媒體人周玉蔻近來在電視上猛打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴過去的晶華緋聞案，且自爆支持特定候選人，引來外界關注...

周玉蔻頻示愛遭切割？陳時中認沒必要：曹興誠也公開說支持我

資深媒體人周玉蔻近日緊咬國民黨台北市長參選人蔣萬安身世，爆料其父親蔣孝嚴的緋聞女主角是張淑娟，又高喊票投民進黨參選人陳時...

賴香伶細數公共工程頻出包 批鄭文燦： 真的是五星市長？

日前桃園三級地震導致八德運動中心天花板坍塌，針對桃園市多項公共工程缺失，民眾黨桃園市長參選人賴香伶與桃園區議員參選人黃成...

民進黨索資資策會遭批違法擴權 蘇貞昌：受立院監督

民進黨團向資策會索民眾黨新竹市長參選人高虹安過去任職資料，遭高虹安控違法擴權，伸黑手進資策會。行政院長蘇貞昌今天說，資策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。