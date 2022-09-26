快訊

軍情局第二號人物回軍 看懂國防部10月換血布局

美股重挫…台股早盤挫逾200點跌破萬四 台積電開盤價443元跌12元

60年最近！這天在家門前就能拍攝到木星大紅斑 不看可惜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【專家之眼】噓～政府絕對「不宣」的預算眉角

聯合報／ 陳國樑／政大財政系教授
立法院新會期23日開議，112年度政府預算案的審查是本會期討論的重中之重。記者許正宏／攝影
立法院新會期23日開議，112年度政府預算案的審查是本會期討論的重中之重。記者許正宏／攝影

立法院今年度第2次會期已於23日開議，112年度政府預算案的審查，會是本會期討論重中之重。然政府預算編列的「眉眉角角」，中央政府有一整個部會—主計總處—核心業務就是預算的編列與決算，一般人即使關心，面對財務行政的千縷萬絲，又怎可能以簡馭繁、參透其中之「微妙」？本人忝為財政專業，試舉112年度預算之兩、三「蹊蹺」，希冀能引發關注與討論。

首先，112年度總預算歲出編列2兆7,191億元，較今年度總預算歲出驟增4,680億元、成長率為20.8%。根據主計總處公開網頁可以回溯的最早資料，112年度總預算案歲出成長，創下了民國83年度以來最大的增幅；若進一步檢視更早資料，只怕會發現112年度總預算的暴增，打破中華民國「有史以來」所有的紀錄。何以明年總預算案歲出，會如此激增？答案與特別預算有關。

目前仍在執行中之特別預算，計有：《中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算》、《中央政府新式戰機採購特別預算》、《前瞻基礎建設計畫特別預算》與《中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算》共四項；四項特別預算總金額合計，高達2.16兆元。口口聲聲否認「財政紀律敗壞」、「特別預算常態化」的行政團隊，如何再籌編新的特別預算？然在確實需要用錢的情形下，只好「乖乖地」透過總預算歲出之編列來因應。

換言之，112年度總預算的暴漲、創下最大規模的增幅，完全驗證了長久以來，中央行政以特別預算取代一般預算的操作。「當海水還在，無從檢查是不是有穿褲子」；一旦囿於情勢，無法再編列特別預算，隨即醜態盡露。

其次，按政事別，各項支出中最大的增幅為經濟發展支出；金額增加2,282億元，增幅高達89.6%。乍聞經濟發展支出的大幅上升，國人必然聯想基礎建設與技術升級等投資性支出，其實大不然也。增加的2,282億元中，加碼撥補住宅基金308億元、新增台電穩定供電建設方案1,500億元；此兩者合計金額1,808億元，占經濟發展支出增編金額之79.26%。

加碼撥補住宅基金，不論是住宅補貼、或興辦社會住宅，皆可視為政府對於居住的補貼；而對台電的財務挹注，可視為在台電今年度財務虧損可能超過2,000億元的情形下，對於台電虧損的實質補貼。換言之，所謂「經濟發展支出」的成長，其實高達八成用在「補貼」，與民眾一般所認知的基礎建設與技術升級等投資性支出，有相當大的落差。

最可惡的是，行政團隊不思漲電價反應電力的使用成本，竟然直接編預算「補貼」台電虧損，等同直接從全體納稅義務人口袋掏錢補貼用電大戶。如果不是認定2,350萬台灣人民全體「腦霧」、集體認知功能障礙，怎敢如此囂張？

最後，在舉債財源籌措部分，面對各界「執政舉債無度」、「無視財政紀律」的批評，財政部與主計總處多次以新聞稿駁斥，並提出截至今年7月底，中央政府債務未償餘額實際數為5兆7,538億元，較105年5月底（蔡政府上台時間點）之5兆 3,988億元，僅僅增加3,550億元；以此為財政績效表現，大肆內宣。

然而，若考慮稅收超徵情形，105年度至110年度，政府稅收超徵金額合計高達8,069億元；這表示：即使較預算所編列稅收，多收了8,069億元，不僅全數用罄、還須舉債3,550億元方才夠用。將未償債務餘額增加數與超徵數兩者合併計算，「財政缺口」金額高達1兆1,619億元；因此，所謂「嚴守財政紀律」、「強化整體債務控管」，不過是在稅收巨量超徵下的「話術」。

政府是否報喜不報憂、盡挑好話說，一旦略知預算的眉角，答案再清楚不過了。

台電 債務

延伸閱讀

士電評估擴廠 年底前拍板

高雄三民區1483戶無預警停電 台電搶修中原因待查

又停電了！高雄鳳山3494戶摸黑 民眾怨聲四起

一帶一路稅收 中方3點倡議

相關新聞

【專家之眼】噓～政府絕對「不宣」的預算眉角

立法院今年度第2次會期已於23日開議，112年度政府預算案的審查，會是本會期討論重中之重。然政府預算編列的「眉眉角角」，...

【專家之眼】失去天時地利人和 蔡英文還能打選戰？

蔡英文總統最近經常搭乘公務飛機在全國各地視察選情，連花蓮、台東的地震災情都無心視察。顯然，蔡英文關心選情甚於災情的做法連...

棄保何其多／桃園民調呈兩大兩小態勢 「賭爛票」反可能決定勝敗

台北市長戰局三強廝殺，桃園卻有四名參選人聲量都不低，「棄保」當然也是話題之一。不過地方人士都表示，此次選舉，藍綠都有結構性的問題，甚至都有「被討厭的理由」，加上從民調上看，鄭寶清、賴香伶「兩小」的支持率與張善政、鄭運鵬有一段差距，再操作棄保其實效果也有限；但值得注意的是，因為藍綠有各自問題，「賭爛票」的流向，還有會有多少賭爛票，反而會變成影響選戰結果的關鍵。

滷肉飯的反撲 韓國瑜封神難長久 陳時中大意一身腥

民進黨台北市長參選人陳時中在臉書分享滷肉飯的照片，原本是以庶民形象拉近與市民的距離，沒想到卻意外被抓到「盜圖」，加上日前免治馬桶政策的「偷窺影片」負面效應未散，讓陳時中成為繼新竹市前市長林智堅的「論文門」之後，最具爭議的參選人。

要綠放棄泥巴戰 跟賴清德求蔡總統網軍放過同是緣木求魚

今年選戰選風每況愈下，要從2019與2020兩件事說起。 2018年蔡總統面臨地方大選重大挫敗，黨內支持度岌岌可危，賴清德對蔡發起挑戰，登記參選2020總統大選黨內提名。賴參選後，遭到黨內結合側翼強大的網軍攻擊，賴清德當時講了兩句流傳久遠的名句：「請總統能夠要求她的網軍，停止對我（賴清德）的攻擊。」「我們不是敵人，不必運用網軍，做各種無謂的攻擊。」

馬英九批：周玉蔻應被媒體界開除

資深媒體人周玉蔻日前指國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴當年的緋聞女主角是張淑娟，又喊出票投民進黨參選人陳時中，就是支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。