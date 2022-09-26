【專家之眼】噓～政府絕對「不宣」的預算眉角

立法院今年度第2次會期已於23日開議，112年度政府預算案的審查，會是本會期討論重中之重。然政府預算編列的「眉眉角角」，中央政府有一整個部會—主計總處—核心業務就是預算的編列與決算，一般人即使關心，面對財務行政的千縷萬絲，又怎可能以簡馭繁、參透其中之「微妙」？本人忝為財政專業，試舉112年度預算之兩、三「蹊蹺」，希冀能引發關注與討論。

首先，112年度總預算歲出編列2兆7,191億元，較今年度總預算歲出驟增4,680億元、成長率為20.8%。根據主計總處公開網頁可以回溯的最早資料，112年度總預算案歲出成長，創下了民國83年度以來最大的增幅；若進一步檢視更早資料，只怕會發現112年度總預算的暴增，打破中華民國「有史以來」所有的紀錄。何以明年總預算案歲出，會如此激增？答案與特別預算有關。

目前仍在執行中之特別預算，計有：《中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算》、《中央政府新式戰機採購特別預算》、《前瞻基礎建設計畫特別預算》與《中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算》共四項；四項特別預算總金額合計，高達2.16兆元。口口聲聲否認「財政紀律敗壞」、「特別預算常態化」的行政團隊，如何再籌編新的特別預算？然在確實需要用錢的情形下，只好「乖乖地」透過總預算歲出之編列來因應。

換言之，112年度總預算的暴漲、創下最大規模的增幅，完全驗證了長久以來，中央行政以特別預算取代一般預算的操作。「當海水還在，無從檢查是不是有穿褲子」；一旦囿於情勢，無法再編列特別預算，隨即醜態盡露。

其次，按政事別，各項支出中最大的增幅為經濟發展支出；金額增加2,282億元，增幅高達89.6%。乍聞經濟發展支出的大幅上升，國人必然聯想基礎建設與技術升級等投資性支出，其實大不然也。增加的2,282億元中，加碼撥補住宅基金308億元、新增台電穩定供電建設方案1,500億元；此兩者合計金額1,808億元，占經濟發展支出增編金額之79.26%。

加碼撥補住宅基金，不論是住宅補貼、或興辦社會住宅，皆可視為政府對於居住的補貼；而對台電的財務挹注，可視為在台電今年度財務虧損可能超過2,000億元的情形下，對於台電虧損的實質補貼。換言之，所謂「經濟發展支出」的成長，其實高達八成用在「補貼」，與民眾一般所認知的基礎建設與技術升級等投資性支出，有相當大的落差。

最可惡的是，行政團隊不思漲電價反應電力的使用成本，竟然直接編預算「補貼」台電虧損，等同直接從全體納稅義務人口袋掏錢補貼用電大戶。如果不是認定2,350萬台灣人民全體「腦霧」、集體認知功能障礙，怎敢如此囂張？

最後，在舉債財源籌措部分，面對各界「執政舉債無度」、「無視財政紀律」的批評，財政部與主計總處多次以新聞稿駁斥，並提出截至今年7月底，中央政府債務未償餘額實際數為5兆7,538億元，較105年5月底（蔡政府上台時間點）之5兆 3,988億元，僅僅增加3,550億元；以此為財政績效表現，大肆內宣。

然而，若考慮稅收超徵情形，105年度至110年度，政府稅收超徵金額合計高達8,069億元；這表示：即使較預算所編列稅收，多收了8,069億元，不僅全數用罄、還須舉債3,550億元方才夠用。將未償債務餘額增加數與超徵數兩者合併計算，「財政缺口」金額高達1兆1,619億元；因此，所謂「嚴守財政紀律」、「強化整體債務控管」，不過是在稅收巨量超徵下的「話術」。

政府是否報喜不報憂、盡挑好話說，一旦略知預算的眉角，答案再清楚不過了。