柯建銘：政府對資策會有實質控制力 籲高虹安逆增上緣

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘指資策會是經濟部所屬財團法人，政府對資策會有實質控制力，並批高虹安顯現出不斷跳槽的印記。 圖／本報系資料照
民進黨團總召柯建銘指資策會是經濟部所屬財團法人，政府對資策會有實質控制力，並批高虹安顯現出不斷跳槽的印記。 圖／本報系資料照

民進黨團向資策會索資民眾黨新竹市長參選人高虹安過去任職資料，遭高虹安控違法擴權，伸黑手進資策會；民進黨團總召柯建銘今夜在臉書發表聲明，指資策會是經濟部所屬財團法人，政府對資策會有實質控制力，並批高虹安顯現出不斷跳槽的印記。

柯建銘表示，資策會當年由政府和民間共同捐助，雖政府捐助比率38.6%，不超過50%，迴避立法院直接監督，預算書不必送立法院，但董監事由經濟部指派，且研究計畫、財務計畫等都要送經濟部、行政院審查通過，「委辦、補助經費都送立法院審議」。

柯建銘指出，資策會是經濟部所屬財團法人，和高虹安比喻的台積電性質不同，資策會每年從政府各部門，如經濟部技術處、科技部等，取得的補助及委辦經費，約佔資策會總預算的3/4。台灣2018年通過財團法人法，資策會屬洗錢防制法、財團法人法高規格控管單位，不許有刑法上詐欺、背信、逃稅、貪汙、洗錢等情事。

柯建銘批高虹安論文「一魚三吃」，在資策會常出國，薪水和績效費都領，也沒有正式申請出國進修，公私不分；是科智創辦人，同時還到大陸被郭台銘面試，論文拿到後馬上到鴻海上班，「無妳自己所言回資策會再上班6個月」，要高虹安自己向國人說明清楚相關時間點。

柯建銘指高虹安面對問題的態度引發眾怒，柯文哲提油救火造成星火燎原；他說政治是非常艱難、專業的，做人做不好，政治絕對做不好，從政隨時有挑戰、攻擊、抹黑，「心理素質及人格特質」是最基本的，要有理想和使命感、耐煩耐操、同理心，才能貼近民眾。

柯建銘說高虹安身上「顯現出不斷跳槽的印記」，到資策會同時念博士，拿到博士學位隔天到鴻海上班，不到一年當民眾黨不分區立委，在台北市長柯文哲和鴻海集團創辦人郭台銘兩個巨人間，雙老闆制，「雙腳踏雙船，心頭亂紛紛」，不知聽誰的。呼籲高虹安深思未來該如何調整面對，逆增上緣。

民進黨團總召柯建銘（左2）指資策會是經濟部所屬財團法人，政府對資策會有實質控制力，並批高虹安顯現出不斷跳槽的印記。 圖／本報系資料照
民進黨團總召柯建銘（左2）指資策會是經濟部所屬財團法人，政府對資策會有實質控制力，並批高虹安顯現出不斷跳槽的印記。 圖／本報系資料照
民進黨團總召柯建銘指資策會是經濟部所屬財團法人，政府對資策會有實質控制力，並批高虹安顯現出不斷跳槽的印記。 記者歐陽良盈／攝影
民進黨團總召柯建銘指資策會是經濟部所屬財團法人，政府對資策會有實質控制力，並批高虹安顯現出不斷跳槽的印記。 記者歐陽良盈／攝影

高虹安 柯建銘 財團法人法

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