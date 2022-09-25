牙醫師當然是醫師 李德維：抱歉無意冒犯

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
國民黨台北市長參選人蔣萬安競選團隊發言人李德維。記者曾原信／攝影
國民黨台北市長參選人蔣萬安競選團隊發言人李德維。記者曾原信／攝影

國民黨台北市長參選人蔣萬安競選團隊發言人李德維日前指出民進黨參選人陳時中僅是牙醫師「連醫師都談不上」，憑什麼當衛福部長、市長？台北市牙醫師公會、牙醫師公會全國聯合會齊聲提出嚴正抗議，不僅為陳時中深感委屈，更要求蔣萬安公開道歉。李德維今發文道歉，牙醫師當然是醫師，超級抱歉無意冒犯。

李德維表示，牙醫師當然是醫師，醫師法很明確，他也常常看牙醫，超級抱歉無意冒犯。針對前幾天媒體訪問內容，他說，當時陳時中指蔣萬安應該先歷練立法院各個委員會，才能來選市長。他才直接點出，當過衛福部長的陳時中邏輯完全謬誤，醫師若沒有歷練過所有科別，那不就不能出任衛福部長。「按照陳時中自己的邏輯，過去擔任牙醫的他不就也沒資格擔任衛福部長？」

李德維表示，這個訪問他是依循陳時中的邏輯回答媒體訪問，突顯陳時中的荒謬，卻因媒體報導，似乎變成他認為陳時中是牙醫，不是醫師，因而不能擔任衞福部長。「因這篇報導讓人感到不快，絕非我的原意，還請包涵。」

醫師 牙醫 陳時中

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