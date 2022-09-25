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張淑娟不忍了！明天上午親自赴北檢提告周玉蔻

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
媒體人周玉蔻（左）日前指國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴，當年的緋聞女主角是張淑娟（右）。圖／聯合報系資料照
媒體人周玉蔻（左）日前指國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴，當年的緋聞女主角是張淑娟（右）。圖／聯合報系資料照

媒體人周玉蔻日前指國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴，當年的緋聞女主角是張淑娟。張淑娟今透過國民黨台北市議員王鴻薇表示，將於明上午10時30分，在律師陪同下親自赴台北地檢署對周玉蔻提告。

周玉蔻日前在節目上直指，張淑娟是蔣孝嚴當年「晶華緋聞案」的女主角，張淑娟先是透過王鴻薇發聲明澄清。王鴻薇說，她完全理解張淑娟的憤怒，她願意幫張淑娟代發是因為人的尊嚴和權利有基本底線，就是一句話「路見不平，拔刀相助」。

王鴻薇昨日出席蔣萬安松山後援會成立大會受訪時也指出，她和張淑娟很短暫時間斷斷續續通電話，張的情緒是憤怒的，因為莫名其妙無端被捲入這件事，覺得一定要採取行動，張淑娟身邊朋友也認為這事情絕對不能夠縱放，所以張說會堅決提告。

王鴻薇今再替張淑娟發出通知，並表示張淑娟將於26日上午10時30分，在律師陪同下親自赴台北地檢署對周玉蔻提告。

張淑娟 周玉蔻 蔣萬安

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