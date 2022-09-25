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總統杯黑客松頒獎 蔡英文：為公共政策激盪出更多火花

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天下午出席「2022總統杯黑客松頒獎典禮」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天下午出席「2022總統杯黑客松頒獎典禮」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天下午出席「2022總統杯黑客松頒獎典禮」，她表示，經過好幾屆累積，許多提案的想法已經開始落實在相關政策之中，形成正面的進步循環，也讓愈來愈多朋友一起參與、關心公共議題，為公共政策激盪出更多火花。台灣是一個多元、開放的國家，政府會持續和民間一起努力，一起讓政策更加友善、環境更加永續。

「黑客松」指程式設計馬拉松。蔡總統今天抵達後，先聽取「國內松」及「國際松」卓越團隊簡報分享提案內容，隨後致詞歡迎大家來到總統府。她說，每一年的黑客松競賽都非常精采，看到許多優秀又有創意的提案解方。

蔡總統指出，經過好幾屆的累積，許多提案的想法已經開始落實在相關政策之中，形成正面的進步循環，也讓愈來愈多的朋友一起參與、關心公共議題，為公共政策激盪出更多的火花。

蔡總統提到，這幾年來，面臨全球疫情以及各式各樣的自然災害挑戰。將今年國內松的主題訂為「安居永續、均衡台灣」，是很貼切且重要的目標。她要恭喜在這次激烈競爭中脫穎而出的五組團隊，分別是「警報大聲公」、「登山安心GO」、「街道醫生」、「守護者聯盟2.0」和「多采多姿水蓋鮮」。這些提案內容包括空襲防災、登山救難、消防通報救護、水資源監測以及路平議題，都和民眾的生活息息相關，也提供政府施政的參考方向。剛才幾位政府同仁所做的簡報，完全顛覆了很多人對公務人員的印象，「你們真的很棒，謝謝你們」。

蔡總統說，在國際松的部分，今年同樣關注永續發展，以「Climate Action: Practicing Net Zero」為主題，和全世界的朋友一起為環境進行腦力激盪。今年有31組國際團隊提案，歷經將近兩個月的線上審查以及工作坊交流。恭喜研究農業減碳的「BRSDM@Er-Lin, Taiwan」和投入AI智慧農業的「 Team B. E. N. Z（India）」兩支隊伍獲獎。她也特別歡迎去年獲獎的團隊「A/B Street」和「Office Farmers」一起來到現場。

蔡總統表示，大家都很熱血，持續用數位科技以及創新的知識，為全球社會貢獻更多的心力。最後，她再次恭喜所有得獎團隊，也感謝這次所有來參加的隊伍。台灣是一個多元、開放的國家，政府會持續和民間一起努力，一起讓政策更加友善、環境更加永續。「讓我們一起加油」。隨後，蔡總統分別親頒獎狀及獎杯予「國內松」及「國際松」獲獎團隊。

公共政策 馬拉松

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