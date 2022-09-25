研究報告遭指22％相似 陳吉仲：連農業專有名詞都被納入

高雄市議員參選人白喬茵今出示她比對農委會主委陳吉仲的研究報告，有22%相似，質疑不是陳吉仲稱的3%。陳吉仲今天發文表示，這是烏賊戰、打假球，白喬茵所謂的22%相似是連「農業」、「全民造林」等專有名詞都列入重複計算，他的報告跟張善政計畫用相同條件比對，重複率為3%，張善政為45%。

陳吉仲表示，眾所皆知打棒球有一定的規則，大家在共同規則下對決。所謂研究報告比對結果的22%，細看才發現其所載的比對荒謬且不專業，國民黨卻放任不遵從一定的遊戲規則打假球。

陳吉仲表示，目前學界常見的比對軟體有 iThenticate、Turnitin 等。不管哪種軟體，在比對時皆有條件設定，所謂的22%就是不依照條件設定執行的荒謬結果，所以導致連「全民造林」、「農業」、「農林水產省」、「農業改革政策」等專有名詞或常用名詞都列入重複計算，參考文獻的引用也被重複計算，這是極不專業的烏賊戰。

陳吉仲表示，學術界在做專業比對時必須先設定比對條件，才能事先排除干擾雜訊，以進一步做精準辨識。以張善政計畫的比對系統設定條件，是以英文40字，中文50字，排除1%這樣的條件設定下，有五篇計畫高達45%重複比例，另有一篇超過25%。自己2012年的農委會研究報告也是在此條件下重複比例為3%。

陳吉仲說，國民黨放任參選人隨意以荒謬手法任意攻擊不遵守遊戲規則打假球，反而會讓人民唾棄，也無助事實的釐清，希望國民黨朱立倫主席用一致的比對條件檢視所有的報告。