北韓發射短程彈道飛彈 外交部：高度關注與譴責

北韓今日上午自平安北道朝日本海方向試射1枚短程彈道飛彈，我外交部對北韓屢次違反聯合國安全理事會相關禁令，破壞區域和平穩定的不負責任行為，表達高度關切與譴責。

目前美國、日本及南韓政府均已對北韓再度違反聯合國安理會相關決議、試射飛彈的挑釁行為表示譴責。

外交部指出，北韓自今年1月起，罔顧區域周邊愛好和平國家的殷切期盼，已在韓半島區域進行洲際彈道飛彈測試在內共22次武力挑釁，並且於9月8日公布核武力政策法，聲稱不排除在特定條件下率先動用核武的可能性，再度升高區域緊張情勢。

外交部表示，我國政府對北韓近期頻繁試射導彈與通過核武力政策法的挑釁行徑，以及對區域情勢可能產生的衝擊皆密切關注。台灣身為印太社群重要成員之一，樂願配合國際社會相關措施，與理念相近國家合作，共同促進韓半島在內的區域和平穩定，遏止威權主義的擴張侵略，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及自由開放的印太區域。