謝龍介拜廟宣講打選戰 總統賜匾宮廟賴清德揭匾說故事

總統蔡英文賜匾台南市中西區良皇宮、北區福隆宮，副總統賴清德今代表總統揭匾，他表示，兩座廟宇都奉祀保生大帝，長期以保境護民，除推動宗教文化，也熱心公益，希望藉由賜匾感謝保生大帝護佑萬民的貢獻。

台南市為眾神之都，宮廟上千家，市長參選人謝龍介這次選舉的起步就鎖定宮廟，用拜廟的方式來打選戰，除了表達對神明的敬意，也藉由拜廟來宣講並與民眾交流，而且將持續到選舉最後1天。

賴清德今天到良皇宮、福隆宮揭匾，因適逢選舉，除市長黃偉哲外，民進黨中西區、北區市議員參選人也都來陪同揭匾，加上賴清德祝福同黨參選人都高票當選，增添選舉味道。

賴清德表示，此次賜匾是由國策顧問也是台北大龍峒保安宮董事長的廖武治建請賜匾，而自己也是保生大帝的信徒，欣喜能代替總統來揭匾。他也如數家珍式的說起良皇宮的起源，並勾引起良皇宮與安平廣濟宮、南鯤鯓代天府及大龍峒保安宮間的故事。