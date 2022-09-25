陳吉仲遭指研究報告抄襲 澄清比對「僅3％重複」反嗆打烏賊戰

國民黨指控農委會主委陳吉仲的研究報告涉抄襲前副主委林國慶，陳吉仲下午到嘉義縣視察時，受訪說，他的研究報告在設定一定條件底下，重複比例僅3%，被指誇張的22%重複比例，連專有名詞也叫重複，根本打烏賊戰。

陳吉仲說，他自己所有的農委會研究報告，跟他發表在國內外所有學術期刊，都可以接受用最嚴格的標準來檢驗，也期待這樣檢驗標準，適用所有的相關報告；之前被質疑的重複比例、或者是抄襲，完全是莫須有、打烏賊戰，他已公開說明過，一定條件設定底下，重複比例只有3%，而且這3%，如果扣掉圖表和相關引用，幾乎微乎其微，沒有所謂任何疑慮，「希望外界在檢視的時候，能用嚴格標準檢視我，也用這樣標準，來檢視所有的報告人物」。

媒體再問陳吉仲，被這樣追打是否感到很奇怪？陳吉仲說，自己又不參選，但即使沒參選，對自己的學術要求，非常嚴格；今天更誇張22%重複比例，完全不專業，農業兩個字是共用的，也叫重複，農民水產省，也是日本政府專有的組織，「很明顯就是打烏賊戰，我還是重申，歡迎用同樣一致標準來檢驗我，也檢驗所有的人」。