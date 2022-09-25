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參觀龍山動漫基地 柯文哲自爆也想出幾本漫畫書

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲也與扮裝成中世紀武士的動漫迷互動，柯不僅好奇這些扮裝武士的盔甲夠不夠硬，還挑選一把殺傷力很強的武器合照。記者林麗玉／攝影
柯文哲也與扮裝成中世紀武士的動漫迷互動，柯不僅好奇這些扮裝武士的盔甲夠不夠硬，還挑選一把殺傷力很強的武器合照。記者林麗玉／攝影

台北市長柯文哲任期倒數3個月，任內積極推動無圍牆博物館計畫，柯文哲今天走訪萬華艋舺無圍牆博物館，並參觀扶植動漫產業的台灣漫畫基地及創作據點，並到西門町參加Cosplay大賽「友善享樂祭」，體驗萬華豐富及熱鬧的動漫活力。甚至參觀動漫基地，柯文哲也突發奇想說，「我出過很多書，就是沒有出過漫畫書，可以考慮來出幾本漫畫書」。

柯文哲表示，推廣動漫還是要推動觀眾群，以日本為例，動漫就是一個文化，柯也與扮裝成中世紀武士的動漫迷互動，柯不僅好奇這些扮裝武士的盔甲夠不夠硬，還挑選一把殺傷力很強的武器合照。

北市文化局表示，台北市作為台灣流行文化發展先驅，在ACG(動漫)發展中占有重要地位；不僅北市有全台最多的漫畫出版社、最多的動漫遊戲主題展覽，還有全台第一個以收藏漫畫為主題的公立圖書館北市立圖書館中崙分館。

為了推廣臺北市的動漫文化，北市龍山文創基地也正舉辦的「玩轉漫次元－尋找你的動漫臺北」特展，除了動漫作品介紹，還有台灣原創軟膠玩具，柯也體驗特殊攝影場景中怪獸出沒的橋段，與漫畫在地美食拍攝有趣的AR照片，逛玩具主題市集，並在現場與年輕人一起拿起螢光棒，體驗熱血的現場動漫演唱會。

柯文哲 艋舺 文化局

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