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菲律賓總統憂台海情勢 外交部籲國際聲援民主台灣

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
菲律賓總統小馬可仕今天首度在聯合國大會總辯論發言。路透
菲律賓總統小馬可仕今天首度在聯合國大會總辯論發言。路透

菲律賓總統小馬可仕23日在美國紐約「亞洲協會」演說時表示，菲方關切日益升高的台海情勢，敦促相關各方展現最大程度的克制，並呼籲以和平方式解決分歧。我外交部今天表示，已注意到相關言論，並感謝小馬可仕持續關注台海地區和平與穩定。

這是小馬可仕繼8月6日會晤美國國務卿布林肯時發表相關談話後，再度於公開場合表達對台海緊張情勢的關切及憂慮。

外交部表示，小馬可仕此次再度針對台海局勢提出看法，顯示中國大陸自今年8月以來，無端在台海地區頻繁從事軍事挑釁行徑，已引起周邊國家的高度關切。

外交部再次呼籲國際社會共同譴責中國片面以軍事行動破壞台海現狀，並聲援民主台灣，遏制威權主義的侵略與擴張。我國政府同時將持續強化自我防衛能力，並與所有理念相近國家合作，以維護台海安全及印太地區的自由開放、和平與穩定。

小馬可仕 台海 外交部 菲律賓

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