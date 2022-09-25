新黨：蔡政府遇到日本就軟 呼籲保釣硬起來

新黨今表示，今天適逢台灣抗議日本「國有化」釣魚台10周年，2012年9月25日，新黨在釣魚台傳統海域捕撈的宜蘭漁民集結起來，進行「為生存、護漁權」的海上保釣行動。10年後的2022年9月25日，新黨於台日交流協會再度集結宣示釣魚台主權，與漁民應有的權利。

新黨主席吳成典表示，蔡英文口口聲聲說釣魚台隸屬於台灣，在外交部官網上也用：地理、地質、歷史、我國民間使用情形、國際法等各種角度紙上宣示釣魚台應為台灣從明清兩代從屬於台灣故有之附屬領地 ，但實際作為卻是「遇日就軟」。

吳成典說，對於今年7月30日日本前防衛大臣石破茂率跨黨議員團來台，一方面說及台灣海峽問題是國際海域問題，台灣安全議題是日本的事，一方面又吃台灣的豆腐，在中華民國土地聲稱釣魚台是日本固有領土。如此荒謬之說法，我外交部卻沒有任何聲音，簡直是奇恥大辱。

新黨台北市議員參選人劉榮之說，我方不好好利用2013年時任總統馬英九所力推的「台日漁業協議」的談判經驗，最後把釣魚台經驗掛在嘴上的，如果這是蔡政府戰略性延後，我國後續任何的護漁行為龜縮，都可能被日方的默認。

劉榮之進一步表示，台灣「助」日代表謝長廷曾說：「沒說它是島，也沒說它是礁」等言論從未道歉，可能連中學生都知道，島是有淡水這種基本知識，而釣魚台就是淡水的自然島。日本年年進逼，謝長廷卻曖昧不明。因此，新黨不排除年年來台日交流協會抗議，並組團至日本國會前宣示釣魚台主權。

新黨台北市議員參選人郭榮先也表示，自從蔡政府執政後，不只放任日本對於釣魚台列嶼主權的步步進逼，要是問問宜蘭蘇澳漁民應該最清楚他們自己的處境，蘇澳竟還是日本沖繩石垣市的姐妹市。民間相當努力，但中央政府護漁的實際作為實在令人難以恭維。長期的抗爭與實際作為，新黨將為新黨未來努力目標之一，也必須灌輸下一代18歲的公民國土寸土不讓的重要性。

新黨台北市議員參選人張榮法表示，蔡英文政府上任以來，對於日本政府宣示釣魚台為日本的主權，蔡政府卻沒有任何的回應，顯然是同意日本政府的主張。然而，釣魚台是我中華民國宜蘭縣宜蘭傳統漁民的作業漁場，也是這些漁民賴以生存的海域，新黨必須要保護這塊土地、宣示主權，希望我國政府提出釣魚台列嶼的主權及主張作為，以解決未來的爭端。

新黨發言人陳麗玲，以及另外三名副發言人，台北市大安文山區市議員候選人林岳龍、桃園市中壢區市議員候選人游智彬、新北市三重蘆洲區市議員候選人董俊良也前來參與聲援此活動。