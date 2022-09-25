批王毅錯誤解釋聯大2758決議 外交部強烈譴責

外交部今天表示，中國大陸外長王毅於24日在聯合國大會演說中誆稱對台灣主權，蓄意錯誤解釋聯大第2758號決議，將其與所謂「一個中國原則」掛勾，圖謀製造台灣隸屬於中華人民共和國的假象，遮掩中國近期在台海挑釁的作為。

外交部說，對於王毅在聯合國大會上扭曲歷史事實、刻意混淆真實現況、誤導國際視聽的連篇謊言，外交部予最嚴厲的譴責。

外交部嚴正重申，聯合國大會第2758號決議，只處理中國在聯合國的代表權，決議全文隻字未提台灣，不但未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，更未提及台灣是中華人民共和國的一部分。

外交部說，中國持續刻意對聯大歷史文件作出扭曲錯誤的政治性詮釋，將並未獲得國際共識的所謂「一中原則」與其作荒謬連結，長期施展不當影響力施壓聯合國體系，無所不用其極排除台灣及所有台灣人民的參與，阻撓台灣貢獻國際社會的機會。

外交部表示，中華民國台灣是自由民主國家，民主台灣與專制中國互不隸屬是國際公認、長期客觀的事實，也是當前的台海現狀，中華人民共和國從未統治過台灣，台灣不是中華人民共和國的一部分，只有台灣的民選政府，才有權在聯合國體系等國際場域代表台灣2350萬人民，從未統治台灣的中國共產黨政府無權置喙。

外交部表示，「聯合國憲章」清楚指出，維持國際和平與穩定是聯合國的宗旨與原則，尤其禁止使用武力解決爭端。中國近期不斷升高對台軍事恫嚇，包括台灣周邊海域軍演及軍機艦越過海峽中線等種種軍事冒進的單邊行為，破壞台海和平現狀，危及印太區域安全，種種作為明顯違反「聯合國憲章」精神與相關條文規定，卻仍大言不慚在聯合國大會上聲稱愛好和平，相關威脅性的發言再度印證中國「作賊喊抓賊」，中國就是一個威權主義擴張的政權，是企圖片面改變台海及區域和平穩定的一方。

外交部表示，中國近期以來在台海周邊進行的挑釁行為，已引起全球嚴正關切，友邦及美國等理念相近國家在聯大期間，紛紛公開表達對台海和平的重視，反對單方面改變台海現狀，並呼籲遵守聯合國憲章的重要性。台灣將繼續與民主社群國家共同遏止威權主義的擴張與侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，以及自由開放的印太區域。