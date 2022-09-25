破除分裂傳聞 張善政：萬美玲手機壞了 但關係從沒壞過
國民黨桃園市長參選人張善政北部競選總部主委、立委萬美玲近來被爆，不僅退出張善政輔選群組，同時也退出多個輔選群組，引發地方分裂爭議。不過萬昨晚和張善政團隊一起到市場拜票，張善政今天也發文特別感謝萬美玲，強調「（萬美玲）手機壞了，但萬委員跟我的關係從來沒壞過」。
張善政昨天下午在萬美玲、桃園市議會副議長李曉鐘、議員詹江村、陳美梅、議員參選人凌濤等人陪同下，前往桃園區同安黃昏市場拜票。萬美玲雖然因腳趾骨折未癒，依然打著石膏柱著拐杖現身，以實際行動破除團隊不合傳言。
張善政今天發文，提到昨晚拜票過程中，沿途市民都非常熱情，而最讓他感動、感謝的還是萬美玲，近來儘管她的腳受傷、行動不便，還是風雨無阻、不辭辛勞到處替他拜票。
張善政說，前陣子萬美玲因為手機壞掉，意外退出一些群組，不過「手機壞了，萬委員跟我的關係從來沒壞過」，看他們一起團結打拚的樣子，就是最好的證明。
萬美玲上周五也特別上傳自己在張善政競選總部開會的照片，強調自己會為張善政的選舉做萬全準備和最後衝刺，團結一心一起打贏這場選戰。
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