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破除分裂傳聞 張善政：萬美玲手機壞了 但關係從沒壞過

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨立委萬美玲和市長參選人張善政一起到市場拜票，破除地方分裂傳聞。圖／取自張善政臉書
國民黨立委萬美玲和市長參選人張善政一起到市場拜票，破除地方分裂傳聞。圖／取自張善政臉書

國民黨桃園市長參選人張善政北部競選總部主委、立委萬美玲近來被爆，不僅退出張善政輔選群組，同時也退出多個輔選群組，引發地方分裂爭議。不過萬昨晚和張善政團隊一起到市場拜票，張善政今天也發文特別感謝萬美玲，強調「（萬美玲）手機壞了，但萬委員跟我的關係從來沒壞過」。

張善政昨天下午在萬美玲、桃園市議會副議長李曉鐘、議員詹江村、陳美梅、議員參選人凌濤等人陪同下，前往桃園區同安黃昏市場拜票。萬美玲雖然因腳趾骨折未癒，依然打著石膏柱著拐杖現身，以實際行動破除團隊不合傳言。

張善政今天發文，提到昨晚拜票過程中，沿途市民都非常熱情，而最讓他感動、感謝的還是萬美玲，近來儘管她的腳受傷、行動不便，還是風雨無阻、不辭辛勞到處替他拜票。

張善政說，前陣子萬美玲因為手機壞掉，意外退出一些群組，不過「手機壞了，萬委員跟我的關係從來沒壞過」，看他們一起團結打拚的樣子，就是最好的證明。

萬美玲上周五也特別上傳自己在張善政競選總部開會的照片，強調自己會為張善政的選舉做萬全準備和最後衝刺，團結一心一起打贏這場選戰。

國民黨立委萬美玲上周五特別上傳自己在張善政競選總部開會的照片，強調會團結一心，一起打贏這場選戰。圖／取自萬美玲臉書
國民黨立委萬美玲上周五特別上傳自己在張善政競選總部開會的照片，強調會團結一心，一起打贏這場選戰。圖／取自萬美玲臉書

張善政 萬美玲 拜票

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