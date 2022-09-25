台東縣長饒慶鈴：民進黨沒收初選 讓有人想選也不能選

國民黨提名台東市長參選人陳銘風今舉辦競選總部成立大會，現場湧入近5000名支持者，激情搖旗、吶喊凍蒜，台東縣長饒慶鈴致詞指出，國民黨辦初選、起步慢，不像民進黨沒收初選靠徵召，地方有人想選都不能選，呼籲大家市長支持陳銘風、縣長選饒慶鈴。

陳銘風台東市長競選總部今天上午成立，同時舉辦台東市今年首場大型造勢活動，饒慶鈴、前縣長吳俊立為陳授旗，縣議會議長吳秀華、市長張國洲等人都到場支持，近5千名支持者擠滿總部前後百公尺慢車、人行道，支持者激情搖旗吶喊，陳銘風看著滿滿人潮激動表示「謝謝大家！」

陳銘風表示，他是工程背景，一路走來始終如一，就是抱持為民服務熱情，思考如何讓台東市更好，他除了提出12亮點施政計畫，還有台東123計畫，包括興建1座國民運動中心、2是打造鯉魚山和北町藝文園區，3是建設三大環道系統、環市自行車道，讓市民有更多騎自行車休閒空間。

「民進黨只有一個人想選嗎？」饒慶鈴致辭時表示，台東市長選舉國民黨兩名優秀議員周達三、陳銘風都有意參選，國民黨堅持民主初選機制由陳銘風勝出、周也支持，也因為辦初選，陳銘風起步比較慢，不像另外一邊的，都不辦初選、沒收初選機制直接徵召，這是很不道德的。