影／打高端去日本需自費3500篩檢 柯志恩：此帳找誰算

日本預計10月開放入境自由行，接種3劑認證疫苗者免篩檢隔離，但高端疫苗未獲認可，民眾仍須自費3500元做PCR。國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，此帳找誰算？蔡政府應說清楚，並提出證據讓高端通過國際認證。

柯志恩表示，民進黨政府本來就應為錯誤的疫苗政策向國人道歉！但目前為止，我們與日本的關係非常友好，也有非常多的人喜歡去日本，日本竟然不認證高端疫苗，所以要台灣的旅客自費3500元做PCR。

「那這個帳要找誰去算？」柯志恩說，如果找政府來出的話，人民會說這是我們的納稅錢，當初打高端是志願的，為什麼現在要付這個錢？所以她個人認為政府當初在推高端疫苗時，在野黨就曾提過這在國際認證上是有問題的，所以在此政策下，蔡政府勢必要說清楚。

柯志恩認為，政府當然也要提出證據告訴全世界，本土高端疫苗是否真的可通過國際認證？若能通過國際認證，她會非常高興，但所衍生出來的問題，疾管署勢必也要說清楚、講明白的。