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已故民進黨創黨元老蔡介雄媳婦重披戰袍 虧雞站台力挺

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南區、安平區市議員參選人莊玉珠今天成立競選總部，前國代李金億為她披競選綵帶。記者鄭惠仁／攝影
台南市南區、安平區市議員參選人莊玉珠今天成立競選總部，前國代李金億為她披競選綵帶。記者鄭惠仁／攝影

民進黨創黨元老、前省議員蔡介雄的媳婦莊玉珠，本屆市議員選舉未能連任，下屆市議員選舉重披戰袍角逐，今天成立競選總部，無黨籍市長參選人林義豐也來站台，力挺莊，稱譽她是最認真的參選人。

莊玉珠在縣市合併前，擔任過台南市3屆議員，縣市合併後當選第1、2屆議員，但第二屆議長選舉時被民進黨認為亮票，遭開除黨籍，她以無黨籍參選第3屆市議員選舉落選，但持續成立服務處，為民服務，並挑戰第4屆市議員。

今天成立競選總部大會，吸引支持者上百人參加，許多來賓也都是過去力挺蔡介雄、莊玉珠的老班底，大家期待莊玉珠能高票當雪，一雪遭民進黨開除黨籍，並且不讓她恢復黨籍的不合理對待。前台南市議員林易煌、現任無黨籍市議員杜素吟也來為莊玉珠加油，並由民進黨前國代、前台南市黨部主委李金億為她披上競選彩帶。

市長參選人林義豐也來站台，為莊玉珠加油，他稱許莊玉珠認真，即使本屆市議員落選，還是繼續為選民服務，從未放棄，籲請大家支持。林也不忘籲請選民支持他，並針對市長黃偉哲的操守提出攻擊，以及市府的社宅政策提出批評，質疑市府涉輸送蛋黃區自強新村圖利建商，合理懷疑市府內定廠商且綁標，政商勾結，罔顧市民的生活權益。

台南市長參選人林義豐今天站台力挺無黨籍市議員參選人莊玉珠，並批市長黃偉哲的操守。記者鄭惠仁／攝影
台南市長參選人林義豐今天站台力挺無黨籍市議員參選人莊玉珠，並批市長黃偉哲的操守。記者鄭惠仁／攝影

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