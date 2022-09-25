影／930高雄大誓師有神秘大咖？ 柯志恩：會有很多驚喜
立委高金素梅在臉書盛讚國民黨高雄市長參選人柯志恩是「超級女戰將」，並呼籲高雄鄉親在9月30日一起站出來參加誓師大會。當天會不會有神祕大咖現身？柯志恩今天在鳥松濕地受訪時表示，會有突發狀況、也會有很多驚喜，請大家拭目以待。
柯志恩說，非常謝謝高金委員，在立法院時，兩人辦公室就在隔壁，原本就有深厚情誼，也非常感佩高金對原鄉的貢獻，兩人過去在原鄉議題也多有合作。她已去了兩次那瑪夏，茂林也去了一次，未來對原鄉建設也會與議員們協力，希望9月30日大家都能來為我們加油！
外界關注柯志恩9月30日晚上7點在夢時代旁舉辦的柯志恩大家族誓師大會，會不會有神祕大咖現身？柯志恩說，這次的定位在「如果你對民進黨執政有任何不滿、有任何怨氣，都歡迎站出來」。很多人都在持續邀請當中，會有突發狀況、也會有很多驚喜，「還是這句話，9月30日請大家拭目以待。」
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