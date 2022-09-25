盧秀燕喊搶救東南第三席 林霈涵搶前攙扶賴頤年上台
台中市長盧秀燕今天為國民黨東南區議員參選人林霈涵造勢，喊出「搶救國民黨第三席」。她說，在議會有的人不希望盧團隊做事、有政績，如果大家肯定盧秀燕，請讓東南區國民黨議員席次過半，讓盧團隊好做事。
台中市東南區議員有5席，目前民進黨3席、國民黨2席，有11位參選人角逐5席議員席次。地方政治生態藍略大於綠，但這幾屆，民進黨支持者多自動配票保住三席，而國民黨前議員都推出第二代，卻紛紛高票落選。這次，國民黨議員李中、羅廷瑋都同意市黨部多提一席女性，藍未初選林霈涵出線，以牽制民進黨女將陳雅惠。
盧秀燕與各黨籍議員參選人在各區成立聯合競選總部，盧今在林霈涵造勢會場喊出「搶救國民黨東南區第三席」，明白點出國民黨在地努力的目標。東南區是國民黨在各區少數n+1的選區。
盧秀燕說，大家都知道，在議會有時候是辛苦的，市長想建設，鋪這條路、 蓋那條水溝，但預算不夠，因為「有的人不怎麼希望我們做事、有政績」。因此如果大家肯定盧秀燕過去四年守護台中有在做事 ，下一任就需要更多預算，需要更多議員幫忙，她喊出，搶救林霈涵。
盧秀燕說，林霈涵雖落了一屆，但上任後即可無縫接軌，不需要當議會練習生，又是女性「媽媽議員」，需要大家幫忙拉票，不要再讓她飲恨。今天到場的有10幾位里長、在地知名宮廟主委。
引人注意的是前議員賴頤年，上屆賴的女兒賴曉亭差1073票落選，今年是否轉而支持林霈涵？賴站台，上台前林霈涵搶上前扶著賴頤年上樓梯，極盡禮遇。另一位前議員賴英男前屆女兒顏玟真也高票落選，轉而支持國民黨羅廷瑋。
東南區有一席婦女保障名額，民進黨推出議員參選人陳雅惠，現任國光里長，也是資深議員邱素貞的女兒。對手林霈涵家族勢力實力不容小覷，陳雅惠也喊出「民進黨在地唯一女性候選人」，力保民進黨三席。 相對林霈涵標榜「媽媽議員」，陳雅惠則推出政見：以女性視角，為育兒、教育、社福政策發聲。
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