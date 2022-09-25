日本不認高端 陳時中：各國有各國考慮 不能強迫人家

日本將在10月11日開放外國觀光客自由行，但日本入境認證疫苗未包含高端疫苗，國人如之前接種高端，需自費三四千元做PCR檢測才可赴日本。國民黨台北市長參選人蔣萬安批陳時中堅持買高端，日本官員比陳時中專業太多。民進黨台北市長參選人陳時中今表示，疫苗承不承認，各國有各國考慮，不能強迫人家。

對於蔣萬安的批評，陳時中說，那先問蔣萬安2年前要加強獎勵說法的解釋。

蔣萬安昨針對日本不認可高端一事表示，日本民眾很幸運，有一個非常專業防疫的政府，沒有太多政治考量，讓日本國人施打國際認可的疫苗、捐贈國際認可的疫苗給台灣，也只開放國際認證的疫苗免做PCR。

蔣萬安說，反觀陳時中當指揮官時，民眾反映未來出國恐有困難，但陳時中仍堅持買高端，事實勝於雄辯，陳時中應該不只向慈濟學習，也要向日本學習，日本官員比陳時中專業太多了。

陳時中今前往太平市場掃街前接受聯訪時，針對今年3月在疫情記者會上表示會持續與日本溝通，並認為日方承認高端疫苗應該為期不遠，但如今日本不認高端，接種高端民眾赴日還得自費4000元做PCR。他表示，就當時事實情況、相關外館報核與人民報告，疫苗承不承認，各國有各國考慮，不能強迫人家，相信外交單位及外館都在努力中。