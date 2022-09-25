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蔡英文總統感謝加拿大鄉親為台發聲 盼共同守護台灣

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。 聯合報系資料照片／記者王思慧攝影
蔡英文總統。 聯合報系資料照片／記者王思慧攝影

蔡英文總統今天上午以錄影方式為「加拿大台灣同鄉會2022年年會」致詞，她感謝加拿大鄉親為台灣發聲、讓加拿大看見台灣走向世界的決心。今年加拿大聯邦眾議院通過3項動議，支持台灣加入「世界衛生大會（WHA）」、「國際民航組織（ICAO）」大會，她也期盼和鄉親繼續共同守護台灣，為台灣走向世界一起打拚。

蔡總統表示，她感謝所有的鄉親，長久以來用很多方式支持故鄉台灣，也讓更多人了解台灣。現在，國際上有愈來愈多人為台灣發聲，鄉親的支持都很重要，真的很感謝大家。

她說，今年加拿大聯邦眾議院通過3項動議，支持台灣加入「世界衛生大會」、「國際民航組織」大會。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），在今年5月也表示支持台灣參加多邊論壇與機構，讓台灣的訴求可以讓國際聽到。這都是因為有大家在加拿大為台灣發聲、讓加拿大看到台灣走向世界的決心。她要向加拿大的鄉親，表達深深感謝。

蔡總統說，今年是馬偕博士來台150周年，馬偕將一生奉獻給台灣，在醫療、教育都有很大的貢獻，也是加拿大與台灣友好關係的先驅。今年，加拿大台灣同鄉會的主題是「台加橋梁，致敬馬偕在台150年」，這個主題特別有意義。台灣與加拿大理念相像，都是愛自由、顧人權的民主國家。

蔡總統說，請各位鄉親繼續共同守護台灣，為台灣走向世界，一起打拚。最後再一次感謝各位鄉親對台灣的支持，祝福年會圓滿成功。

加拿大 蔡英文

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