博士學歷羅生門？侯友宜選辦重申：警大聲明內容百分百正確

新北市長侯友宜警大博士學歷近日遭質疑資格有問題，侯友宜選辦指警大已說明資格皆符合規定，民進黨新北市長參選人林佳龍陣營卻提出警大校長陳檡文對話截圖，質疑侯辦聲明造假。侯辦執行長張其強說，經過查證「內容都是出自警大人員之手，聲明內容百分之百正確。」

張其強表示，9月23日傍晚就有媒體披露警大聲明內容，並指侯友宜警大博士入學及畢業資格皆符合規定，選辦也經過查證，「內容都是出自警大人員之手，換句話說，聲明內容百分之百正確」，警大校方人員昨日還致電選辦人員，證實確有提供媒體說明，並透露四年前也曾說明過。

至於正式聲明或不正式聲明，張其強說，尊重警大對外的說法，但「重點是我們提供的聲明，全篇內容都是真的」，更何況，這份警大聲明的內容，在不同媒體上皆有一樣的對話內容，證明它就是一份可以提供大家的通稿。