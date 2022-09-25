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博士學歷羅生門？侯友宜選辦重申：警大聲明內容百分百正確

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜警大博士學歷近日遭質疑資格有問題。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜警大博士學歷近日遭質疑資格有問題。記者劉懿萱／攝影

新北市長侯友宜警大博士學歷近日遭質疑資格有問題，侯友宜選辦指警大已說明資格皆符合規定，民進黨新北市長參選人林佳龍陣營卻提出警大校長陳檡文對話截圖，質疑侯辦聲明造假。侯辦執行長張其強說，經過查證「內容都是出自警大人員之手，聲明內容百分之百正確。」

張其強表示，9月23日傍晚就有媒體披露警大聲明內容，並指侯友宜警大博士入學及畢業資格皆符合規定，選辦也經過查證，「內容都是出自警大人員之手，換句話說，聲明內容百分之百正確」，警大校方人員昨日還致電選辦人員，證實確有提供媒體說明，並透露四年前也曾說明過。

至於正式聲明或不正式聲明，張其強說，尊重警大對外的說法，但「重點是我們提供的聲明，全篇內容都是真的」，更何況，這份警大聲明的內容，在不同媒體上皆有一樣的對話內容，證明它就是一份可以提供大家的通稿。

不過為何這份出自警大的聲明不能發布？又為何在昨日早上8點40分侯友宜選舉辦公室發出新聞，事隔14小時後，才在深夜透過媒體指未發出任何正式聲明？張其強說，這些疑問無法代為解釋，但林佳龍競總發言人何博文未經充分查證下，就對外稱偽造聲明，這份聲明出於警大人員之手，請何要公開道歉。

侯友宜選舉辦公室昨日公布警大昨晚聲明，聲明指出，侯友宜警大博士入學及畢業資格皆符合規定，依據教育部規定將當年博士班新生入學資格，函請內政部轉教育部審復，經回復「覆核無異」在案。圖／侯友宜選舉辦公室提供
侯友宜選舉辦公室昨日公布警大昨晚聲明，聲明指出，侯友宜警大博士入學及畢業資格皆符合規定，依據教育部規定將當年博士班新生入學資格，函請內政部轉教育部審復，經回復「覆核無異」在案。圖／侯友宜選舉辦公室提供

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