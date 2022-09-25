「挺林智堅、共機圍台軍演、唸稿挨轟冷血」 3事件創蔡英文總統負面聲量高峰

文/朱涵瑜

台東縣池上鄉18日發生規模6.8地震，蔡英文總統當日晚間8點進入災害應變指揮中心進行線上會議，但卻被指稱照稿念完之後直接起身離開，台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳於臉書發文批，「參與了一場有生以來最冷血無意義的防災會議」。事件持續延燒好幾天，為了平息風波，蔡英文總統於21日前往花蓮，同時也安排與慈濟證嚴法師會面。不只花東地震事件備受討論和批評，觀察過去近兩個月，蔡英文總統網路負面聲量飆高的三大事件，包括下令民進黨黨公職力挺林智堅、共機圍台演習以及地震唸稿挨批冷血都上榜。

蔡英文「下令全黨挺林智堅」負面聲量第1名！施正鋒：民進黨都是靠包裝

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/07/22～2022/09/21）

統計調查，過去近兩個月，蔡英文總統的負面網路討論聲量皆比正面聲量高，其中負面聲量最高點落在8月10日，主要是因為當天蔡英文總統當天的民進黨中執會上表態力挺林智堅，並請全黨人員團結支持林智堅捍衛清白。蔡英文總統的表態，頓時讓輿論炸鍋，除了支持聲浪之外，同時也伴隨不少批評，負面聲量衝到5萬7,409筆。值得關注的是，緊接著兩天議題持續發酵，負面聲量依舊維持在5萬3千多筆高點，可見林智堅論文事件，總統的表態力挺，為後續震盪不小漣漪。

負面聲量另一波高峰出現在8月初，裴洛西訪問台灣離開之後，共機、共艦圍台演習的第二天，蔡英文總統於臉書發文「台灣絕不退縮」，立刻引起相當多的留言和討論，除了網友熱議，媒體更是大篇幅報導，其中有部分網友表示不滿現在的兩岸政策，使得蔡總統8月5日網路負面聲量達到4萬5千多筆。另外，近期花東強震的中央防災會議上，蔡英文總統唸完稿後即離開挨轟冷血事件，同樣再創造一波負面聲量高峰。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統



共機軍演蔡英文喊「台灣絕不退縮」引爆負面聲量！學者：兵役議題年輕人有感

近期負面聲量一波波出現，國立東華大學民族事務與發展學系施正鋒教授表示，從林智堅論文案、共機演習到唸稿事件，幾乎都是民眾關注之事，因此討論度衝高。施正鋒進一步表示，林智堅論文案負面聲量居冠，最主要是因為過去林智堅的形象被包裝得太好，出狀況之後反差感更大。而蔡英文總統在防災會議上，唸稿畢即離開一事，施正鋒直呼「太扯了」，並直指蔡英文總統並非首次參與中央防災會議，挨轟冷血之後才解釋是因為聯絡上有疏忽，痛批態度傲慢。



師範大學政治研究所教授曲兆祥觀察分析，蔡英文不太擅長群眾演講，因此經常被媒體報導「讀稿機、唸稿子」，這一次的防災會議，出現這麼大的疏失，幕僚要負相當大的責任，須提醒老闆講話重點，避免有遺漏之處，對於受災民眾要能感同身受。

針對共軍演習負面聲量迅速飆升，曲兆祥教授表示，目前看得出來民眾對兩岸關係的不滿有升高趨勢，而兩岸話題、共軍演習議題的背後又涉及未來兵役可能延長，就連美國國防部前部長艾斯培7月下旬率團來談訪問時，針對台灣國防政策提出想法，並建議「義務役應延長1年以上」，而兵役問題對許多年輕人而言，涉己程度高，因此獲得高度關注。

九合一大選前風波連環爆！ 學者：民進黨先守基本盤再拚勝選

政治話題連環爆，是否會影響到年底選情？施正鋒教授表示，民進黨內部人士評估，可能影響不大，主因在於有鑑於去年四大公投議題全數過關的成功經驗，即使在公投前外界認為困難相當高，但最後四案皆過關。今年的九合一選舉，蔡政府希望如法炮製，先全力守住基本盤，再求穩勝，即使低空飛過，也算是選贏。距離年底九合一大選，進入倒數最後兩個月時間，面對議題連環爆，衝出一波波負面聲量，是否會影響到民進黨年底九合一選舉，就等11月26日見真章。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月22日至2022年09月21日。