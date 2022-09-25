郭璽說申請加入麻將最大黨已近萬人

由麻將館業者發起的麻將最大黨，已經向內政部申請核准設立，內政部正在審查程序當中，麻將最大黨發起人郭璽表示，經過一段時間的努力，目前申請加入麻將最大黨的民眾，已經接近1萬人，只要內政部通過政黨核准設立，馬上舉行成立大會。

郭璽說，在台灣打過麻將或玩過線上麻將遊戲的人，大約有全台人口四成，麻將活動卻遭到汙名化，把打麻將與賭博畫上等號，引起很多誤解。麻將是種文化，也是結合智力競技、心理應用以及社交的活動。目前全球有超過 40 多個國家推廣麻將運動，國際智力運動聯盟(IMSA)早在 2017 年把麻將列為第六個正式的國際智力運動項目。

郭璽指出，打麻將對高齡社會的老人來說，可以刺激腦部活動，增進手眼協調，打麻將也適合老人的社交休閒娛樂。如果能夠讓老人有個正當場所，與三五好友打麻將，對於政府推動的日照工作，其實也能幫助政府減輕負擔。

郭璽表示，推動成立政黨，是要翻轉麻將被汙名化的形象。這個政黨成立的目的，並不在爭取執政，但要藉這個團體，集中大家麻將愛好者的心聲，宣揚麻將為正當的休閒活動。