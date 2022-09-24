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八里聯合競總成立 林佳龍：讓淡水、八里帶動首都圈

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
民進黨新北市長參選人林佳龍今與議員鄭宇恩舉行八里聯合競總成立大會。圖／林佳龍選辦提供
民進黨新北市長參選人林佳龍今與議員鄭宇恩舉行八里聯合競總成立大會。圖／林佳龍選辦提供

民進黨新北市長參選人林佳龍今與議員鄭宇恩舉行八里聯合競總成立大會，前台北縣長尤清也現身力挺為兩人站台助講，林佳龍也再提出市政願景及多項社會福利，誓言將淡水、八里帶動首都圈。

林佳龍致詞時表示，過去前台北縣長尤清、行政院長蘇貞昌執政為淡水打下基礎。民進黨執政為新北市帶來大建設，但國民黨執政17年，新北市升格沒升級，這也是他出來參選重要的原因，要讓新北大翻新，讓新北升格又升級。

林佳龍說，新北是台灣第一大都市，環繞著台北市、緊鄰基隆市、桃園市，甚至接連到宜蘭縣，是未來大台北首都圈的新興城市，要有志氣、有格局、有願景，不能只是台北市的衛星城市、衛星工廠，要和台北共同帶動首都圈的發展。

林佳龍在現場也暢談翻轉軸線的市政願景，不僅要以台北港、基隆港、桃園國際機場等整體產業規劃，帶動首都圈發展，讓新北市帶動台北市飛向國際，更提出六大產業區塊，如在淡水八里發展智慧交通、智慧城市、電動車旗艦計畫園區等，並強調要改善交通環境，要讓淡水八里後院變前門，成為帶動首都圈面向國際最閃亮的一顆星。

前台北縣長尤清說，林佳龍所提出來的大翻新政策，真的是新人新政，台北縣升格為新北市，大家都希望能夠讓林佳龍當市長，讓台北縣變成大翻新為新的台北市，大家已經等了17年這麼久，應該要來大翻新。

民進黨新北市長參選人林佳龍今與議員鄭宇恩舉行八里聯合競總成立大會，前台北縣長尤清也現身力挺為兩人站台助講。圖／林佳龍選辦提供
民進黨新北市長參選人林佳龍今與議員鄭宇恩舉行八里聯合競總成立大會，前台北縣長尤清也現身力挺為兩人站台助講。圖／林佳龍選辦提供

新北市長 林佳龍 淡水 2022大選

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