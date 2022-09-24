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鏡電視案再出現吹哨者？NCC：相關事證請提供本會參考

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
對於鏡電視一案，NCC指出，對個案審理皆須經委員會議全盤考量充分討論後，依法作成最終之決議，期請各界勿再任意扭曲或延伸。圖／聯合報系資料照片
對於鏡電視一案，NCC指出，對個案審理皆須經委員會議全盤考量充分討論後，依法作成最終之決議，期請各界勿再任意扭曲或延伸。圖／聯合報系資料照片

國民黨立法院黨團今（24）日引用吹哨者資料揭露，鏡電視在申請執照時，由鏡週刊社長裴偉、前NCC（國家通訊傳播委員會）機要秘書黃馬煜等兩人主導，並要求鏡電視對顧問費、人力等兩大議題「不要講清楚」，國民黨立委認為，這形同欺騙NCC。對於最新吹哨者資料，NCC回應，有涉及本會執掌事項，相關事證請提供本會參考，若有相關決議或決定將再對外說明。

根據國民黨團吹哨者資料顯示，NCC今年1月19日通過鏡電視新聞台申設案前，裴偉與黃馬煜參與並主導鏡電視內部高層會議，討論如何回答NCC審查時的提問。該吹哨者投訴，鏡電視早就違反NCC要求，讓鏡週刊高層、裴偉等參與鏡電視決策。

國民黨立委費鴻泰指出，根據吹哨者提供會議資訊，還有錄音檔，鏡電視在申請執照過程，形同欺騙NCC，國民黨團要求NCC對於鏡電視當初申照過程，要再啟調查，如果NCC需要，也可以把資料提供給NCC。

國民黨立院黨團總召曾銘宗也說，鏡電視一個月更換四位董事長，還有非常規交易；立法院新會期，國民黨團也會再次要求成立調閱小組，希望民進黨不要再阻擋。

對於國民黨今日收到吹哨者資料一事，NCC副主委暨發言人翁柏宗指出，有涉及本會執掌事項，相關事證請提供本會參考，適逢周末，委員會尚未有討論或會議，若有相關決議或決定將再對外說明。

翁柏宗也表示，NCC透過委員合議制，以嚴守客觀、中立及專業立場，掌理專業監理業務，期落實保障言論自由。對個案審理皆須經委員會議全盤考量充分討論後，依法作成最終決議，期請各界勿再任意扭曲或延伸。

針對國民黨今日出具的最新資料，鏡電視也表示，針對所謂吹哨者提供資料，本公司前此已聲明，該內容經過刻意剪接及有變造、偽造之嫌，絕非事實。民代及媒體若仍蓄意散布或報導，本公司將依法提告。

NCC 鏡電視 國民黨

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