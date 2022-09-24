藍營批綠營性別歧視多！ 質疑「雙重標準」女性平權

國民黨今在中央黨部舉行記者會表示，台中市長盧秀燕分別遭蔡英文總統和民進黨台中市長參選人蔡其昌諷批「把心力放在送往迎來上」、「不稱職的媳婦」，民進黨立委陳瑩曾嗆國民黨立委陳玉珍「搞不清楚妳到底是男的還是女的？」以及民進黨台北市長參選陳時中廁所文宣「偷窺」爭議，都不見民進黨婦女部出來評論，質疑綠營的女性平權是雙重標準。

國民黨台北市議員參選人林杏兒表示，民進黨可說是「最歧視女性的政黨、最沙豬的政黨」，去年公投時，民進黨在公投說明請辣妹舞團，顯然與四大公投沒關係，根本是物化女性，2021年3月立法院衛環委員會中，陳瑩嗆陳玉珍「我也搞不清楚，妳到底是男的還是女的？」引起譁然，陳瑩曾任民進黨婦女部主任，卻沒性別觀念，儼然台灣性別運動史上最大笑話。

此外，林杏兒表示，包括蔡其昌稱盧秀燕「不稱職的媳婦」，還有陳時中的廁所影片，疑似抄襲南韓電影「熔爐」，那名變態校長的惡劣行徑，無分男女都感到可怕，民進黨玩笑開過頭。

林杏兒說，民進黨立委高嘉瑜被前男友林秉樞家暴，民進黨婦女部只用63字回應冷處理，但民進黨立委范雲只是被立委陳雪生的肚子頂到，就用大篇幅譴責「與民進黨有關就沒事」和國民黨有關就大肆宣揚，難道不是雙重標準？

國民黨副發言人楊智伃則表示，民進黨2022年的縣市首長提名人，21位中僅有5位是女性，反觀國民黨提名十名女性縣市長參選。此外，2016年蔡英文總統當選後女性內閣比例逐漸下降，2020年行政院長蘇貞昌內閣改組後，42人中僅有2位女性，性別比僅4.7%，前總統馬英九執政時，2012年陳冲內閣性別比最高曾達到23.4％。

另外，楊智伃表示，民進黨內要職僅有主席及一名副祕書長為女性，反觀國民黨副主席、3位副秘書長和黨團正副書記長皆為女性，10名正副發言人中更有8名是女性，可見國民黨對女性的重視。