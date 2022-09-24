藍委曝吹哨者資料 指2大咖要鏡電視「別向NCC講清楚顧問費」

國民黨立法院黨團今在立院舉行記者會表示，有吹哨者揭露，鏡電視在申請執照時，內部會議出現鏡週刊社長裴偉以及NCC（國家通訊傳播委員會）前官員黃馬煜主導的情形，兩人要求鏡電視對於「裴偉辭董事長（鏡電視）後仍有領顧問費」、鏡週刊曾有上百位人力掛在鏡電視名下支薪等事情「不要講清楚」。

國民黨立委費鴻泰指出，根據吹哨者提供會議資訊，還有錄音檔，鏡電視在申請執照過程，形同欺騙NCC，國民黨團要求NCC對於鏡電視當初申照過程，要再啟調查，如果NCC需要，也可以把資料提供給NCC。

根據國民黨團提供的吹哨者資料，在1月19日NCC宣布通過鏡傳媒集團申請鏡電視新聞台申設案前，裴偉與黃馬煜參與並主導鏡電視內部高層，討論如何回答NCC提問的會議。該吹哨者投訴，證實鏡電視早就違反NCC要求，讓鏡週刊高層、裴偉等參與鏡電視決策。

對於「裴偉5月辭去董事長（鏡電視）後，6月還是透過停雲顧問管理公司領顧問費，12月才退還」一事，吹哨者資料指出，黃馬煜極力主導不要講清楚，只要回覆NCC裴偉從辭董事長後就沒支領費用，還提出各種隱匿方法。

據資料，裴偉則是附和說「已經那個了，還要解釋這麼多，而且我們的清單也沒有我的名字。」另外，雖然當時的鏡電視董事長陳建平主張應該據實說明，但鏡電視新聞副總陳素秋也說「NCC調查能力有問題，應該不會注意到那家公司（指停雲）」。

該吹哨者資料也顯示，對於鏡週刊曾有上百位人力掛在鏡電視名下支薪，黃馬煜也主張「直接講沒有人力共用」，裴偉則說「馬煜建議是說，不用歸建、而是用臨時人員」。

吹哨者也在這份透過國民黨團揭露的資料中指控，陳素秋在會議中說，對於NCC收到鏡電視檢舉函，曾向NCC詢問結果「確認只有那個函、背後是自然人」，證實NCC將檢舉人資訊，違法洩露給被檢舉鏡電視高層。

國民黨立委洪孟楷表示，包括近期移頻TVBS、讓鏡電視入主55頻道爭議，鏡電視早被人質疑有政黨派系和政府高層介入，今年4月29日，立法院交通委員會中，國民黨和時代力量立委都提案成立鏡電視審查執照調閱委員會，被民進黨立委挾人數優勢否決。