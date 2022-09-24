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赴社子島座談 陳時中：人的照顧是基本要件

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨台北市長參選人陳時中昨晚與前副總統、競總主委陳建仁一起到社子島與居民進行座談。記者鍾維軒／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中昨晚與前副總統、競總主委陳建仁一起到社子島與居民進行座談。記者鍾維軒／攝影

社子島議題多年懸而未決，今年才正式通過環評得以開發，不過也引來正、反方對立；民進黨台北市長陳時中昨與前副總統陳建仁負社子島與居民座談。陳時中今表示，開發要以照顧居民作為基礎，重視環境保護，最後才是做好發展。

對於社子島開發與否、方案等議題，陳時中今出席「律師後援會成立大會」前受訪時說，從社子島的整體背景來看，它超過半個世紀被禁建，如今防洪、淹水都得到解決，要開始思考如何給予當地居民生活品質，讓各方面停止禁建，讓它有發展機會，這是一個基本精神。

「整個我們還是欠社子島」，陳時中說，台北市政府在提出開發方案，經過多年檢討，若是可行、共識度高的，當然不會任意改變，但基本精神，就是在開發過程，以「人的照顧」為最基本的要件，對於環境保護投與相當重視，然後才是發展能夠做好。

社子島 陳時中 台北市長

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